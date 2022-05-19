新疆喀納斯湖真有水怪？　遊客拍下現身畫面感歎「好大」

新疆北部的喀納斯湖，因風景秀麗被譽為「人間仙境、神的花園」，卻因多年來盛傳有「水怪」居住，而蒙上了層層神秘面紗。近日，疑似「水怪」的不明生物再次現身，在湖中掀起大面積波浪，有遊客用鏡頭記錄下當時場景。



據網傳影片顯示，在喀納斯湖的一道彎水域，一個巨大的黑影在湖面游動，掀起大面積波浪，拍攝者還多次感歎「好大，看到沒有」。雖然喀納斯景區的工作人員針對上述情況回應指，景區並未接到通知研究此事，「那就是遊客隨便發的，沒有水怪。」但事件仍然引發關注。

據公開資料顯示，喀納斯湖位於新疆阿勒泰地區布爾津縣北部的自然保護區內，是國家「5A級」景區，亦是中國第二高山深水湖泊、最大水深197米。而在蒙古語中，「喀納斯」意為「美麗而神秘的湖」。

事實上，很久以前就盛傳喀納斯湖中有「水怪」居住，當地還曾發生牛、馬等生物被「水怪」吞噬的情況。1931年左右，出現了首次目擊記錄，此後，當地居民還多次嘗試捕捉，但均以失敗告終。

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1980年，官媒《光明日報》最早報道了喀納斯湖「水怪」後，有無數目擊者聲稱親眼見過；2008年，央視還針對喀納斯湖「水怪」事件，專門製作了名為《喀納斯湖水怪》的紀錄片，為傳說增添了不少神秘色彩。

不過，經過多次科考結果顯示，喀納斯湖中的「水怪」或為巨型哲羅鮭，據悉，哲羅鮭是一種冷水型淡水魚，壽命很長可達80年左右。而今次遊客目擊「水怪」的一道彎水域，則是喀納斯湖的淺水區，每年5、6月，湖中大量魚類都會到此覓食。

除此之外，吉林的長白山天池、西藏的文部湖、新疆的賽里木湖、青海的青海湖，甚至英國的尼斯湖（Loch Ness）都有關於「水怪」的傳聞。