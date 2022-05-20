《甄嬛傳》十年熱度不減　故宮研究員盤點「熹妃回宮」服飾錯誤

清朝宮鬥神劇《甄嬛傳》已播出近11年，但熱度卻不曾消減，不少人因「逐幀觀看」劇集，以及深入研究劇情而成為「甄學家」。

周三（18日）是國際博物館日，故宮博物院藉此推出「雲逛館」進行科普，其中，研究員指出，《甄嬛傳》中皇帝、甄嬛的服裝存在多處錯誤。



研究員嚴勇提及，不少清宮影視劇中都存在角色穿著不當之處，他並以電視劇《甄嬛傳》為例，指出在「熹妃回宮」的橋段中，由陳建斌飾演的雍正皇帝和孫儷飾演的甄嬛，都「穿錯衣服了」。

嚴勇進一步指，劇中的皇帝頭戴朝冠，按照典制，需穿朝服，雖演員確實身著朝服，但卻缺少了批領。而甄嬛的頭上的「大拉翅」旗頭，本應是便服裝扮，但演員卻身穿朝服，且朝服的顏色及朝褂的紋樣都有嚴重的錯誤。

此外，嚴勇還介紹了，清宮內不僅可飼養寵物狗隻，還會為狗隻定制綢緞衣服——狗衣，以及畫畫像。在《犬冊》中，畫了30多隻狗的形象，且每隻狗都有名字，由此可見清朝人很喜歡狗。

有網民對此表示，希望大家在看古裝劇的同時可以了解中國的傳統文化；亦有網民認為，電視劇不等於紀錄片，有些錯誤是正常的，「必要為了熱度故意牽扯上」。