洪天明再回應港獨風波稱「我是宇宙的宇宙地球的」：這次可以了嗎

「我是香港的，香港九龍的...」，洪天明因近日在抖音發布短視頻介紹香港時，未有強調「中國香港」而引發內地網民的抨擊。

周四（19日），吸取了「教訓」的洪天明再度拍片，由「我是宇宙的」說起逐步說到香港，還配文指「這次可以了嗎？」



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洪天明最新上傳的抖音短視頻，繼續模仿了近日在內地極為火爆的「我是xx（地名）的」，經歷了上次「港獨」風波後的他，顯然更有準備。他說到，「我是宇宙的，宇宙地球的，地球亞洲的，亞洲中國的，中國香港的，我爸寧波的，我媽生我的，我是個男的，應該清楚了，OK。」

洪天明在片中穿上了胸前印有「中國」兩個大字的T恤，還刻意向大家進行展示。發布短視頻的同時，他還配文指「這次可以了嗎？應該清楚了，大家都是自己人，互相相愛」，並且加上中國香港、中國加油的Tag。

截至目前，洪天明相關短視頻吸引了33.6萬次點讚及近5萬條評論，有網民指，「看把孩子逼的」、「逼得人家那麼憔悴」、「個人感覺黑你的不一定是中國的」；還有網民調侃：「正確的應該是，宇宙-拉尼亞凱亞超星系團-室女座星系團-本星系群-銀河系-獵戶臂-古爾德帶-本地泡-本星際雲-奧爾特雲-太陽系-地球-北半球-亞歐大陸-亞洲-中國-香港」。

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據早前報道，以「我是xx（地名）的」為文案，配上有節奏感的背景音樂，錄製短視頻介紹自己的家鄉，在抖音等內地社交媒體極受歡迎，並引發大批人緊追潮流。有份參與其中的洪天明在介紹香港時未有強調「中國香港」而引發爭議。

隨後，本人兩度拍片回應爭議指，「香港肯定是中國的，香港回歸那麼多年了，還有很多人不知道香港是中國的嗎？」他還認為，香港應如同北京、上海等地一樣，在中國以內並不需要強調自己是「中國香港」、「中國北京」、「中國上海」的，還稱「我是香港的，我也是中國人。」