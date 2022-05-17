洪天明稱「我是香港的」被批港獨　本人：要說來自地球中國香港？

近日，以「我是xx（地名）的」為文案，配上有節奏感的背景音樂，錄製短視頻介紹自己的家鄉，在抖音等內地社交媒體極受歡迎，並引發大批人緊追潮流。

值得注意的是，演員洪天明亦有參與其中，惟因其未有刻意強調「中國香港」，而被網民質疑搞「港獨」。洪天明則就此回應，「難道還有很多人不知道香港是中國的嗎？」、「我是香港的，我也是中國人。」



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「我是雲南的，雲南怒江的，怒江瀘水市，瀘水市六庫，六庫傈僳族」，留著金色中長髮的雲南傈僳族男子近日錄製的短視頻在內地大紅，引起全國各地網民爭相模仿，通過這種形式介紹自己的家鄉。

洪天明亦有參與其中，在錄製短視頻介紹自己的家鄉香港時，他說「我是香港的，香港九龍的，九龍的靚仔，香港話是這樣說的，爸爸叫『老竇』，媽媽叫『老母』，老婆叫『老虎』，我最愛老虎『老虎』。」

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未料，因洪天明未有刻意強調中國香港，而被不少網民認為是港獨。網民評論：

「為什麼不叫我是中國香港」。



「你是中國香港的，請把地名說全」。



「香港是哪裡的，中國香港的」。



「以後不把中國加上，你會沒朋友」。



「因為香港有歷史原因，國人比較敏感！所以讓你加中國兩字，也是為了你好！」。



亦有網民持不同意見：

「自卑的人那麼多嗎」。



「網友真是多餘的敏感」。



「確實啊，怎麼雲南版廣東版不加啊，純粹閒得蛋疼」。



「強調主權歸屬且對外，一般要加中國，其他情況可加可不加」。



「台灣省是由於特殊的歷史原因，按照國際慣例應當加上『中國台灣』，可香港澳門已經回歸，簡化稱呼有時候恰恰是對祖國的認同」。



對於引起的爭議，洪天明15日拍片回應指，「香港肯定是中國的，香港回歸那麼多年了，還有很多人不知道香港是中國的嗎？」他還認為，香港應如同北京、上海等地一樣，在中國以內並不需要強調自己是「中國香港」、「中國北京」、「中國上海」的。

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洪天明又指，若自己在國外被問及來自哪裡時，則會說「中國香港」，「因為可能國外的人不熟中國」。洪天明還在影片中放出自己早前自我介紹時說自己「是來自中國香港的」的片段，但後來有人告訴他不需要這樣歸類，「因為香港是中國的大家都知道」，所以後來他才改了說法。他還調侃到，未來是否要說自己是來自地球中國香港的，不然會被誤會成外星人。

洪天明說，希望有一天香港的同胞只說自己是香港的，就可以被當做是中國的同胞。他還說，愛國不一定要說出來，讓大家覺得你愛國而獲得更多追蹤量，而是要放在心裡面，「我是香港的，我也是中國人。」