陳志朋被控長期欠薪　經紀人解除14年合作關係：會撕到懷疑人生

出身於「小虎隊」的台灣藝人陳志朋近年將事業重心放在內地，並多次公開發表愛國言論獲得關注與支持。周五（20日），已與陳志朋合作了14年的經紀人威廉，突然透過微博「陳志朋工作室」發表聲明，指因被長期拖糧而決定解除與陳志朋的合作關係，並將通過法律途徑解決相關問題。



威廉在聲明中指，自己2008年開始與陳志朋合作，成為他的經紀人，在這重要的14年時間裡二人彼此信任、相互成就，事業蒸蒸日上，獲得無數粉絲的支持。但因陳志朋長期拖欠佣金，自己被迫選擇離開。「我將卸任陳志朋先生的經紀人一職，後續將完成好工作的交接、收尾」，並期望能夠平穩的過渡。

威廉還引用陳志朋曾說過的話，「人生往回看是不可以的，會看到很多自己很受傷的一面」，表示將以這句話留給自己共勉。因為聲明發表的前一日、即5月19日是陳志朋51歲生日，威廉還在聲明的末尾送上遲到的祝福，並希望往後一切安好。

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值得一提的是，「陳志朋工作室」的微博認證標誌由原本的藍色變為灰色，有網民提問這是何意時，「陳志朋工作室」回覆指，「灰色就是沒有交費，我不能掏自己的腰包來給他充面子吧」。

聲明引發廣泛熱議，有網民感歎這是「第一次見工作室發聲明撕藝人」，工作室回覆稱，「會撕你們到時懷疑人生」。還有網民評論指，「有沒有一種可能，他真的沒賺到錢」、「任職14年，陳志朋事業沒有任何起色，作為經紀人沒有責任嗎？」

而目前，陳志朋本人尚未對此事作出任何回應。