為做核酸檢測　雲南8歲窮家男童帶妹妹披膠袋冒雨徒步走20公里

雲南一對年僅8歲和7歲的小兄妹，兩人為了進行一次免費的核酸檢測，從家裡冒雨徒步到學校做篩檢，來回得40公里。更讓人心痛的是，小兄妹家境貧窮買不起雨傘，兩人只能披著塑膠袋前往，看到這一幕，所有人都為之心疼和鼻酸。



根據內媒《搜狐千里眼》報道，這對小兄妹家住雲南紅河縣，受到當地政策影響，所有學生在開學前，必須得進行核酸檢測，採檢結果必須為陰性才可以上學。其中7歲女童因就讀學校離家較遠，8歲哥哥就在15日這天，帶著她步行到學校進行檢測。

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據學校普姓老師表示，這對小兄妹家中經濟困難，當天又下著雨，家裡連雨傘都沒有，兩人只好披著塑膠袋當雨衣。由於他們家離學校比較遠，差不多約有20公里，來回就有40公里，因此看到他們冒雨前來這一幕，特別感到鼻酸。

該則新聞一出，立刻引發網友們熱烈討論和回應；看到小兄妹的處境，也有人回想起小時候，也有過類似狀況，「小時候我也是沒有雨傘沒有雨衣，我媽媽也是拿塑膠袋做成雨衣的，那時候很嫌棄，但其實能供我上學都不錯了」；還有網友提到，小時候曾頂過化肥袋子或是裝糧食的袋子；另外，也有不少人表示，希望能幫助這對小兄妹：「有聯繫方式嗎？給個捐贈的管道，有學校的聯絡方式嗎？」

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