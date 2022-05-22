官媒批劉德華Audi廣告「像素級抄襲」：被釘在廣告史的恥辱柱上

昨日（21日）為二十四節氣「小滿」，汽車品牌Audi（奧迪）發布的由劉德華演譯的廣告宣傳片被指抄襲，公司已將廣告片全面下架，並責成代理公司就所涉文案侵權情況進行處理。

官媒人民網發評論文章批評稱，涉事廣告是「像素級抄襲」，又指此事是年度醜聞，一定被釘在廣告史的恥辱柱上，更批評「不知道涉事公司有沒有知不足？有沒有知恥？」



文章表示，對於奧迪來說，這是慘不忍睹的「車禍」事故。如果最終證實涉事廣告的文案確為抄襲，那麼奧迪的企業形象就會遭受重創。

文章稱，最重要的是，如果涉事廣告的文案確為抄襲，這就涉嫌違法。侵犯了他人的著作權，必須承擔民事侵權責任，「這可不是鬧著玩的」。

文章又稱，涉事的創意代理公司M&C Saatchi該出來交代來龍去脈，並給出相應的解決方案。同時，在回應中不能甩鍋，不能狡辯，也不能顧左右而言他。毫無疑問，此事是年度醜聞，一定被釘在廣告史的恥辱柱上，如果不能痛改前非，恐怕在業內無法立足了。

文章批評稱，涉事廣告中的很多文字跟原創作一模一樣，簡直是「像素級抄襲」。在國家強力維護知識版權的今天，還出現這檔子事，令人費解。該怎麼處理，監管部門也有責任介入。

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據早前報道，抖音用戶＠北大滿哥（下稱滿哥）發布影片稱，奧迪發布《人生小滿》廣告片後，很多網民都留言指責他盜用抄襲。滿哥在不滿被冤、無奈之下，通過逐句對比展示出，奧迪本次的節氣營銷文案與其抖音文案幾乎一模一樣，但他的原創詩句和文案分別發布於2018年中秋、2020年5月和2021年。

滿哥比對兩段影片，發現劉德華的開場白及廣告內容幾乎與其發布的內容一模一樣，譬如「今天是二十四節氣的小滿，但是有一樣事情挺奇怪的。有小暑一定有大暑，有小寒一定有大寒，但是小滿一定沒有大滿，因為大滿不符合我們古人的智慧」、「小滿的這一天……麥穗開始逐漸飽滿，但是還沒有完全飽滿……」、「小滿代表了一種人生態度，就是我們一直在追求完美的路上，但並不要求一定要十全十美」。

在廣告中，劉德華念出一首詩：「花未全開月未圓，半山微醉盡餘歡；何須多慮盈虧事，終歸小滿勝萬全。」滿哥表示，這首詩是他在2018年寫下，並在當年的中秋節於朋友圈上發布，當中借用了曾國藩的一句名言。