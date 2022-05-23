Audi廣告內地導演彭楊軍疑是抄襲慣犯　為BMW拍廣告極似國外MV

昨日（22日）奧迪（Audi）廣告片被指抄襲事件引發輿論風暴後，影片導演彭楊軍的另一條廣告片也被質疑抄襲。目前多個平台已無法查看該影片。



據內地媒體《中新財經》報道，奧迪「人生小滿」主題廣告影片被指文案抄襲抖音用戶北大滿哥（下稱滿哥）的原創內容。事件發酵後，奧迪公司及廣告創意代理公司M&CSaatchi均發文道歉。

有份拍攝的劉德華於昨（21）日下午亦在華仔天地發文回應奧迪廣告片抄襲風波，他寫道︰「對原創我是百分百的尊重，對於今次事件，廣告團隊在創作過程中出現問題，對滿哥做成困擾我深感遺憾，Audi和廣告公司現正認真處理中。」

而彭楊軍曾在微博炫耀：「這是我拍過的片子裡最輕鬆愉快的一次，華仔一如既往地平和、專業，謝謝所有小伙伴，謝謝客戶一稿過。」

奧迪「人生小滿」主題廣告影片、（影片截圖）

彭楊軍的另一條為寶馬（BMW）汽車拍攝的廣告，同樣被網友指出有抄襲嫌疑。彭楊軍拍攝的廣告片名為《良倉x全新BMW 8系》，發表於2021年8月，涉嫌抄襲英國歌手泰勒（SOHN）於2017年1月13日發行專輯《Rennen》中，歌名為烈酒（Hard Liquor）的音樂錄像，時長4分04秒。音樂錄像導演為來自塞爾維亞的托多羅維克（ Jovan Todorović）。

兩個短片色調均為黑白色，高對比度，無論是拍攝手法、構圖、分鏡，還是畫面中出現的部分關鍵要素，相似性較高。

目前，該影片在愛奇藝、優酷等多個平台均已無法打開觀看。寶馬目前尚未回應。

彭楊軍為良倉網創始人，有5.6萬微博粉絲，曾任意大利《COLORS》雜誌創意總監、《新視線》雜誌創意總監、《VISION青年視覺》雜誌首席攝影師，獲得亞洲出版協會攝影金獎，Photo Eye年度攝影圖書獎，德國卡塞爾攝影圖書獎。在良倉文化的微博中也看到，彭楊軍曾和平治（Benz）、寶馬等多個汽車品牌合作拍攝創意廣告短片。