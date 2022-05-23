江蘇男擤鼻涕「噴出12cm黑紗布」 竟是14年前手術後醫生忘記取出
撰文：中天快點TV
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江蘇一名男子近日只是擤鼻涕，竟擤出了長12厘米的紗布，嚇得他衝入醫院求檢查，隨後進行手術取出。
根據外媒報道，29歲的周姓男子表示，事情發生在4日，當時他一如既往地擤鼻涕，沒想到突然有異物竄出鼻孔，仔細一看竟然是紗布的一端，他根本無法自行取出，只好前往醫院就醫，並於11日進行手術，將紗布完整取出。
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周男透露，其實自己在2008年曾經做過鼻竇炎手術，當時手術成功，後續覆診也沒有太大問題，甚至沒有告知或檢查出鼻子內還有紗布，怎料如今擤鼻涕竟有紗布竄出，另一端還就在傷口上，讓他相當害怕。
報道指出，取出的紗布長12厘米，已經呈現灰黑色，推測是先前手術中止血用的，因此折疊在鼻子內的傷口處。周男推測是當時手術醫生忘記取出，因此回到手術的醫院，準備要提出醫療事故鑑定。
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