內地KFC「可達鴨」爆紅　炒至500元為套餐價8倍再引「代吃」現象

內地肯德基近期推出兒童節套餐搭配玩具「可達鴨」，蠢萌的外表、魔性的姿勢令其大受歡迎，更衍生出一條產業鏈。據悉，網上爆紅後，多家肯德基門店的可達鴨都缺貨，甚至二手市場還出現了「代吃」和炒作價格的現象，最高炒至500元（人民幣．下同），為套餐本身價格的8倍多。對此有業界人士建議，應正確看待企業營銷活動，理性消費。



可達鴨走紅。（bilibili）

據內媒「中新經緯」報道，上周六（21日），肯德基推出兒童節套餐搭配玩具，購買59至109元不等的指定套餐，即可獲得隨機一款寶可夢聯名玩具，包括隨後走紅的可達鴨。

來自廣東深圳的杜先生表示，他在兒童節套餐開售第一天上午幾乎跑遍家附近的肯德基門店，結果皆獲知可達鴨缺貨，隨後一天也是如此，而且只有可達鴨這麼難求，其他玩具都有充足餘貨。來自浙江金華的陳女士也情況一樣，她周一（23日）在肯德基門店得知可達鴨限量10份，早上九時半開售，但當前缺貨，店員還表示不知道下次何時補貨，「我一看沒有可達鴨，就直接走了」。

肯德基門店中擺放的玩具樣品，唯獨可達鴨缺席。 （中新經緯）

據社交平台顯示，購買多個兒童套餐以獲得玩具的情況並不少見，一些博主還上傳多個可達鴨一起跳舞的影片而被質疑是惡意搶購的黃牛，「這是給大家的六一禮物啊，不是給你一個人的」。而二手交易平台顯示，可達鴨的銷售鏈接層出不窮，部分賣家還發布多個可達鴨的庫存照片。其價格從100元到500元不等，以玩具500元、套餐59元計，玩具的價格可達套餐本身的8倍多。

除此之外，網上還有人提供「代吃」服務，只要肯出錢，賣家就會負責吃掉套餐並郵寄玩具，「熱量歸我，玩具歸你」，有的代吃價格比套餐本身售價還高，郵費也是消費者負責。不過也不是每位消費者都願意為了玩具不惜代價，上海的溫女士便表示，自己可以接受為了拿玩具和朋友一起拼套餐，但一想到找代吃等於是請陌生人吃飯，她便打消了念頭。

其實今年初，肯德基已曾因套餐贈送泡泡瑪特聯名玩具「Dimoo」而引發類似情況。當時套餐搭配的7款玩具以盲盒形式隨機發放，有消費者為集齊玩具甚至不惜一次斥資10494元買了106份套餐，也出現浪費食物的情況。肯德基因而被中消協點名批評，「以限量款盲盒銷售則是以『飢餓營銷』手段刺激消費，容易導致消費者為了獲得限量款盲盒而衝動消費，並因超量購買造成無謂的食品浪費」。

對此，盤古智庫高級研究員江瀚表示，「洋快餐」在健康成為民眾追求核心的時候漸漸失去了發展潛力，因此像肯德基這樣的企業就被迫離開舒適區，開始跨圈營銷的玩法，並屢次引發炒作、代吃現象。他續指，類似可達鴨的聯名玩具雖然也有社交貨幣的作用，但其本質是企業營銷活動的產物。他呼籲消費者要保持理性，深刻理解自己需求，認為高價購買二手、花錢請人代吃沒有多大意義了。