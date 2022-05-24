早知今日何必清華？傳清華女博士考長沙協警惹議　官方：謊報學歷

近日，內地網絡盛傳一名清華大學的女博士報考湖南長沙岳麓區協警，引發輿論熱議，知情人士還一度表示考生內心熱愛這個職業。不過網民集體「炒車」，岳麓區官方周一（23日）通報，稱事主謊報學歷，事件正在進一步調查之中。



消息一開始是由網民爆出，隨即引起關注。有人認為，清華博士考協警是大材小用，「早知如今，何必清華！藍翔足以！」、「熱愛這個職業為什麼當時不去報考警察學校呢？」也有從事多年公安工作的民警表示，工作崗位沒有高低、貴賤之分，鼓勵年輕人投身公安事業。

《三湘都市報》還引述知情人士報道，指當局按招考程序進行資格審核並如實公佈，又透露該名考生內心熱愛這個職業，且學歷符合招考要求，但就沒想過事情會走紅，不想受到干擾。

「清華女博士」報考長沙協警惹熱議。（湖南日報）

不過輿論集體「炒車」，官方指事主實為謊報學歷。據通報，本月由岳麓區人力資源和社會保障局牽頭組織招聘70名警務協助人員，12日發布招聘公告。由於疫情防控原因，是次招聘實行網上報名、網上資格初審，21日發佈網上資格初審通過名單。本月下旬將進行體能測試，體測前要實質審查報名表、學歷證書等資料原件，之後進行考試、體檢、心理測試和考察等招聘流程。

經查，28歲、來自山東濟南的女子張某於2018年6月從山東一所二本學院本科畢業，一直夢想考入清華大學讀碩士、博士。她近年經常臆想在清華大學讀博士，並在多地民營企業求職時謊稱學歷，均以「清華大學博士畢業」填報學歷學位。本月，她在網上報名參加岳麓區警務協助人員招聘時，再次以「清華大學博士」填報。