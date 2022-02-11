國民百態｜3清華學生實習做洗碗工　稱好奇真實商業運作方式

重慶李子壩一餐飲店店長近日在網上感嘆，皆因小學都沒畢業的她，卻要帶3個清華大學的實習生。原來，這是其公司在北京舉行的「有沒有北大清華學生願意來餐飲店洗碗？」招募實習活動，結果沒想到真的有人來。涉事清華生則指，自己是好奇真實商業運作方式。



負責品牌的曾女士表示，這是老闆做客北京一大V播客，嘗試用餐飲版《令人心動的offer》方式做的招募，在節目播出後，招募到6人，包括3名清華大學在讀生、1名中國傳媒大學畢業生、1名正在等考研成績的南開大學畢業生，還有1名倫敦政治經濟學院的海歸碩士，眾人以3人為一組分別到兩家店實習10天。

在清華大學經濟管理學院會計專業讀大三的雷同學便是其中一員，他表示，自己同學要麼正在寫字樓實習，要麼忙於保研或出國，他們都覺得其到餐飲店實習很大膽。他解釋，自己日後規劃是企業戰略諮詢方向，而他覺得這個餐飲體驗的計劃非常有趣，想做一些和工作、學習以及未來工作方向很不一樣的事情，也很好奇一個真實的商業業態是怎麼運作的。

在清華大學英語專業讀大二的賀同學則表示，由於母親擅長煮食，所以自己對美食熱情非凡，而是次實習能讓她經歷從擦桌子、洗碗等基礎崗位到實習店長的全過程，從不同角度去看待一個連鎖餐飲企業的門店是如何運作和管理，是一個很寶貴的學習機會。她更稱自己夢想在30歲的時候，能開一家麵包店。

對於這班天之驕子的表現，餐飲店店長蓉姐表示有板有眼，腳踏實地，休息時間還在忙學業，「我看到高材生真的很優秀」。