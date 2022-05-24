微博頻現患者求助　籌款信息真假難辨　商家靠推廣連結提成獲利

網絡發展令資訊更流通，以微博熱搜榜為例，話題都會隨時按受眾關注的熱度高低排名。以往，評論區都會出現一些無關話題內容的廣告，近日卻一改風格，變成各種雷同的大病求助信息。

《紅星新聞》報道，發布求助信息的用戶，事實上大多都是騙子，並非實際的求助者或病患家屬，甚至會有專業團隊針對病患家屬進行籌款連結推廣業務，以此獲利。



在微博熱搜的多個話題評論下，總會出現有關家中親友身患重症急病，急需籌款治病等求助信息。其中一名求助者「微博@希望陽光照進來呀」的內容設置為僅半年可見，主頁只有一篇求助文章《救命之恩 永生難忘》。

微博＠希望陽光照進來呀用戶發布的籌款文章，網民只能捐款無法私信聯繫。（紅星新聞）

在文章中，作者提到兒子浩浩確診急性髓系白血病M5，需要籌集30萬元，而文章附上的超連結實為「輕鬆籌」的籌款頁面，點撃打開後顯示了相關患者的患病情況、住院材料和他人證明等信息。

根據籌款頁面，浩浩正在燕達陸道培醫院留醫。院方表示，浩浩的確留院治療中，但不清楚是否浩浩親屬在網上發布求助信息。此外，其他用戶無法在文章下留言，亦未能與「求助者」私信聯繫。不久後，微博@希望有光能照進來的帳號顯示因被投訴違反《微博社區公約》相關規定，已無法查看。

值得注意的是，除了微博@希望有光能照進來發布過求助文章，其他名字相似、頭像相同的帳號也多次發布過同樣內容。多名網民表示，上述雷同帳號發布的微博內容會經常更換，「今天得白血病的是外甥，明天又變成得『血癌』的女兒，讓人難以相信」。

其他名字相似、頭像相同的帳號也多次發布過同樣內容。（微博＠希望光可以照進）

有網民表示，自己曾向類似的微博求助者捐款，但都沒有與對方實際聯繫，特別是在發現對方言論不一致後還反被拉入黑名單，「我覺得自己好心捐款，反而被這樣對待有些心寒」，不管最後是否查實對方有無騙人，但受此影響，他已將微博上的所有大病求助都當作騙子對待。

對於微博上的籌款連結是否真實，急性白血病兒童家屬徐女士介紹，自己的確在「輕鬆籌」工作人員的建議下在微博求助，但發布求助文章的帳號並非其本人所有，她也不知情。徐女士透露，曾有人表示可以協助推廣籌款連結，但所得籌款需要二八對分，「我並沒有同意，但那些推廣的人會挨個病房打電話，甚至還會到病房直接找人談」。

據介紹，「輕鬆籌」主要是藉助親朋好友的力量籌款，若轉發力量不足，可能或難以籌到預期款項。有不法分子就藉此謀利，逐漸形成一條轉發、捐錢加提成的灰色產業鏈。

有不法分子藉此謀利，形成一條轉發、捐錢加提成的灰色產業鏈。（紅星新聞）

有僱主透露，推廣人員主要是在微信群組中發布籌款連結，2000元以下的籌款總額個人會有50%的提成，「籌到2000元可以自己提走1000元。2000元以上則為60%」，更聲稱每個連結都是真實病人。

北京市京師律師事務所主任、中國慈善聯合會法律顧問張凌霄律師表示，對於求助人而言，個人求助雖然沒有納入慈善法律體系監管，不受《慈善法》調整，但屬於《民法典》、《刑法》等法律的監管範圍，若存在惡意籌款等行為，應承擔相應法律責任。

他又稱，第三方以支付佣金的方式轉發推廣求助者的籌款連結，並未違反法律，但需要區分佣金是求助人另行支付，抑或約定在籌到的款項中抽成支付。若求助人將贈與款項的部分作為佣金支付給第三方，贈與人是可以要求撤銷贈與，並且追究求助人的民事責任。