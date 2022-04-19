南京網戀詐騙團夥共用「單親媽媽」身份　犯案逾300宗涉額過千萬

近日，江蘇南京警方搗毀一個以網絡交友為幌子，讓受害人購物騙財的詐騙團夥。該團夥在4個月內作案300餘宗，案值過千萬，警方已拘捕62名疑犯。



警方介紹，該團夥以單身女性的虛假「人設」詐騙，受害人大多有婚戀交友的需求，曾在婚戀網站留下個人信息。團夥成員與受害人在網上確認戀愛關係後，就會以話術引導受害人在虛假網店上購物。

經查，去年10月以來，疑犯陳某、郭某在外省某市成立一商貿公司，大肆招攬「員工」，冒充居住在上海的離異女性，在各種相親交友軟件中尋找男性對象，後以網戀、結婚、見面等理由騙取男性受害人信任。待時機成熟，疑犯就會發送網店商品代付鏈接，稱喜歡該商品讓受害人代付款，作為送其的禮物。

市公安局刑警支隊四大隊中隊長陳超表示，該團夥經營多個微信號，每個微信號都有一個專屬人設，包括28歲單親媽媽、已離婚的服裝店老闆娘、首飾店老闆娘等等，共同特點是貌美、不看重物質、自強不息。為了讓「人設」更加逼真，他們每天都會在朋友圈上發布自拍照，再配上一些「心靈雞湯」的文字，營造積極向上的單身女子形象。

陳超介紹，涉案的犯罪團夥採取「廣散網」的策略。由於單筆金額不高，很多人發現受騙後礙於面子沒有聲張。該團夥與受害人聊天都會按照固定的話術，一旦遇到對方堅持要求語音、視訊通話等行為，該團夥就會臨時拉一名女員工充數，「如果對方問怎麼相貌跟微信有差異，就以照片美顏過搪塞」。

經梳理，涉案犯罪團夥中高層嫌疑人4人，團夥成員60餘人，設有10個「營銷」部，在全國各地實施詐騙犯罪作案數百宗。

3月9日，江寧公安分局遠赴犯罪窩點地進行集中收網行動，在外省某商業中心寫字樓拘捕相關涉案疑犯62人。通過現場查獲的聊天信息和商品銷售記錄，該團夥已在全國範圍內作案300餘宗，涉案金額過千萬，同時查獲作案用電腦132台、手機277部。