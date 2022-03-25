有片｜重慶女一句話瞬間感動詐騙犯　騙子稱「我會回來自首的」

撰文：梁子傑
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3月18日下午3時，在重慶合川的女子小力（化名）接到詐騙電話，雖馬上發現是騙局，但她還是和騙子聊下去。聊到最後，騙子被小力的一句「你門工作也不容易啊」打動，不僅表示不會再打電話過來，還叮嚀「多下載幾個反詐App，避免被騙！本來就沒錢，再被騙了就傷口上撒鹽，雪上加霜！」，甚至還表示自己會去自首。小力則將電話錄音交給警方，提供破案線索。

小力今年30歲，是美術培訓班的老師，工作是教10歲以下的小孩子畫畫。幾天前在家裡看電視劇，一個詐騙電話打進來。電話裡，一男子自稱是客服人員，需要小力登入平台，協助他處理身份驗證的問題。

小力溫和地告訴對方，知道這是詐騙電話。幾個來回後，小力共情的一句：「你們的工作也很不容易啊。」瞬間感動騙子。小力多次透露自己沒有錢，騙子在知道小力的收入和存款不到幾萬後，更邀請小力到柬埔寨去上班詐騙，稱自己在柬埔寨8年了，還表示可報銷路費，公司希望招女孩子。

小力與合川區反詐中心民警。（平安合川）

見對方如此，小力打感情牌，「那你在柬埔寨是一年回來一次嗎？」，讓騙子感到難過。聊著聊著，騙子詳細說起了他所在的團伙怎麼購買用戶信息、怎麼行騙。

最後，騙子表示自己不會再打電話過來，還叮囑她不要相信其他的詐騙電話，更提醒小力要下載「國家反詐中心」等反詐小程序，避免被騙。他說，「本來就沒錢，再被騙了就傷口上撒鹽，雪上加霜。」，小力連聲勸對方回國，對方則表示：「我會回來自首的。」

小力與合川區反詐中心民警。（平安合川）

對此，合川區反詐中心民警提醒，大部分騙子文化程度並不高，能行騙成功，往往依賴於掌握的公民私人信息和有針對性的話術流程，只要提高防騙意識，了解當下流行的詐騙手段，做到不輕信、不透露、不轉賬，發現疑似詐騙立即報警，完全能避免詐騙。

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