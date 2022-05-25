劉德華Audi宣傳片涉抄襲惹議　作者免費授權文案：冀原創得到關注

5月21日是二十四節氣中的「小滿」，汽車品牌Audi當日發布了由劉德華演繹的廣告宣傳片，片中展示各地在小滿時節的風景，更傳遞了「不自滿，知不足」的人生哲理。

惟片中文案被指抄襲，其後Audi公司將廣告片全面下架。周三（25日）凌晨，原作者「北大滿哥」再對事件回應指，目前三方已經達成協議，自己對文案進行了免費授權。



21日晚，抖音用戶「北大滿哥」發布影片稱，Audi發布《人生小滿》廣告片後，不少網民都留言指責他抄襲，無奈之下只能將廣告片文案與自己早前作品進行逐句對比，以證實Audi廣告片與自己的抖音文案幾乎一模一樣。並稱自己的原創詩句和文案分別發布於2018年中秋、2020年5月和2021年。

事件進一步發酵後，涉事廣告片於翌日被下架。Audi、廣告公司M&C Saatchi以及劉德華亦分別作出回應。Audi方面承認是己方監管不力，並已下架有關影片；M&C Saatchi承認己方版權意識淡薄，才導致這次事件，並表示會盡能力彌補對原創者的損失；劉德華方面則指，「對原創我是百分百的尊重，對於今次事件，廣告團隊在創作過程中出現問題，對滿哥做成困擾我深感遺憾，Audi和廣告公司現正認真處理中。」

及至25日凌晨，「北大滿哥」再通過社交媒體發布聲明對事件作出回應，他指目前三方已經達成協議，「我把我去年小滿的作品的文案進行了免費授權。」

「北大滿哥」指自己並未收取費用，「商業訴求不是我的目的，希望這次事件能夠讓人們對內容原創更加的關注。」他還說，兩個公司的負責人對自己進行了當面道歉，他願意接受這份道歉。