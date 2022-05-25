上海｜《在路上》紀錄醫護堅守崗位　外地人被困後的漫長回家路

今年3月，上海市開始爆發疫情，感染者數字更在短時間內急升。為了切斷傳播鏈，上海宣布封城，至本月中宣布將分階段逐步解封，恢復交通、復商復市。

在兩個月的封城期間，上海大部分市民只能留在家中，不少人卻是「有家歸不得」，他們有些是醫護人員、有些是義工，但更多的只是如你我一般的普通人。

5月19日，《上海日報》推出一連五集系列短片《在路上》，紀錄了在封城期間，一些「有家歸不得」者的情況。



第一集《生命時速》介紹在前線抗疫的醫護人員的工作情況。通過一個通宵的跟拍，片中紀錄了120急救醫生張雲龍在疫情期間穿梭於上海各區，轉運需要急救的病人，當中有胸痛的長者、被割傷的小孩、待產的孕婦。

在一夜間，張雲龍走遍徐匯、靜安、楊浦等地，成功送危重病人到急救點，亦經歷了病人搶救無效離世，「一個晚上，我像逛完整個大上海了一樣」。

第二集《川紀路上的炊煙》紀錄了被困公路的貨車司機。在上海寶山區川紀路，停滿了一輛又一輛的貨車，不少司機都因為拿不到通行證而被困上海。封城兩個月期間，他們以車為家，在野外生火煮飯，或是以即食麵度日，將貨車當做家般收拾整潔。

有司機認為，官方實施例行防控是正確，但有些人性化管理卻令人難以接受，「有些我們去那個地方，就沒有吃的喝的啊。沒有核酸你下不了高速，又掉頭回來，你說高速公路到哪兒去做核酸呢？」。

第三集《油漆工顧大姐》，跟拍了義工顧大姐一天的工作。來自江蘇鹽城的顧大姐，3月7日就到了上海，原本等小區內2901室油漆工程結束後再接工程，結果被困至今，只能暫住在2901室。

顧大姐稱，一家七口的生活，現在只能靠丈夫做運輸維生，「這兩個月我都沒掙到錢」。習慣忙碌工作的她，3月29日報名成為小區義工，平日都要負責搬運物資、核酸檢測等。有義工表示，自己是小區居民，實際是自己為自己服務，顧大姐才是真正為人民服務，「哪天解封了，我說一定給她帶個大紅花」。

第四集《江陰街來了新朋友》，就介紹了上海首個寵物方艙。寵物方艙的老闆夫婦稱，前後用了3天建成了寵物方艙，開始接收陽性感染者、密切接觸者的寵物。整個方艙團隊共10個人，包括寵物醫院的獸醫、義工等，「後面要有醫療團體保障；這此志願者都冒著風險，偷偷從家裏出來的」。

老闆表示，他們沒有孩子，「專門養狗養貓的，你想我們有多麼喜歡寵物啊」；他們不為賺錢，只是做該做的事，「萬一我們也陽了呢？如果有個人能出來這樣的，我家的寶貝都能交給他，我放心了」。

最後一集《漫長的出發》，紀錄了成千上萬人想盡辦法到虹橋火車站，離開上海。在片中，有受訪者攜行李箱從松江區走到虹橋火車站，24公里路程共花了7個小時，「一路走不動了就坐在馬路旁邊休息一下」；有人因未能坐上的士，只能踩單車到虹橋火車站，「我自行車就扔在這裏，以後讓他們當垃圾處理，不要就不要了」。

除了千方百計到達虹橋火車站，他們更要在網上搶購車票，「搶了已經一周了，連著搶了好多天，我已經一周沒有好好睡過覺了」。此外，離開上海要持有24小時核酸檢測證明，有檢測工作人員介紹，「差個一分鐘，差個幾秒鐘都進不去」。

大部分持有車票的民眾，都在上車前一晚到達虹橋火車站，集合後被工作人員帶到停下停車場安置。有受訪者坦言，在停車場根本睡不著，「因為坐著很難受，然後睡在地板上又很冷」。

對於許多人而言，離開上海是一場漫長的出發；對於上海而言，在靜止兩個月後，是時候起身出發前往下一站，「你看到路上的人在變多，你心裏會有一種高興的感覺，就是這個城市她起生回生了一樣」。