河南夏邑兒童流鼻血疑與工廠排廢氣有關　4家紡織廠停工

河南商丘市夏邑縣多名兒童流鼻血，家長懷疑與附近幾間工廠排廢氣有關。

昨日（25日），縣政府通報稱，經環保部門檢測，工廠內外的排放數據均不超標，但確有刺鼻性氣味，已依法要求四間涉事企業停產整頓。



《極目新聞》報道，居住於夏邑南區某小區的家長陳先生稱，12歲的兒子和10歲的女兒，最近幾年開始出現流鼻血的情況，特別是去年和前年，流鼻血的次數相對較多。小區內許多孩子都有流鼻血的情況。

他表示，從前年起，在家中總能聞到刺鼻的氣味，晚上的情況尤其嚴重，不關窗戶偶爾會被臭味熏醒，即使用空氣淨化器亦未能除臭。冬天時，他們幾乎聞不到氣味，但天氣一熱就有臭味傳出，「今年從4月份開始，就聞到了那股氣味，想睡個安穩覺，只能把窗戶關上」。

夏邑縣多名兒童流鼻血，居民懷疑與附近幾間工廠排廢氣有關。（極目新聞）

陳先生稱，臭味持續的時間長了，大家開始懷疑與距離小區約1公里的幾家紡織工廠有關，更懷疑孩子流鼻血與此有關；他曾多次到工廠附近實地查看，但未能查出具體結果。

夏邑縣委宣傳部工作人員介紹，夏邑南區早前是工廠區，後來有發展商在附近建樓才有居民區。相關部門接到反映後，第一時間要求南區的四家工廠停工並配合調查，並安排附近小區居民體檢。

自5月21日起，縣政府統一安排周邊居民小區中小學生錯時錯峰到縣人民醫院接受免費體檢，逾600名中小學生登記參加。截至昨日下午1時，已體檢404名學生，發現1人存在流鼻血現象，5人鼻腔有血漬，其餘沒有明顯異常情況，血常規、血凝四項、胸部X線檢查、肝功能、腎功能化驗等檢查均無異常改變。

孩子流鼻血與工廠排氣有關？

夏邑縣環保部門曾調查位於夏邑南部區域的5家紡織企業，發現其中4家企業在生產中產生廢氣。企業的廢氣檢測結果符合排放標準，但由於受距離、風向、風速、氣流、溫度分佈、逆溫層、大氣穩定度等氣象條件的影響，以及4家企業距離居民區較近，導致周邊環境有時存在異味。

此外，商丘市生態環境局夏邑分局曾就廢氣治理不到位等問題，對4家企業作出處罰。自去年4月22日，上述4家企業已全部實施停產整改，因此民眾舉報的至今惡臭依然刺鼻問題不屬實。

去年9月，有居民投訴夏邑南區工業區飄出污染空氣。夏邑縣委督查室回覆稱，經查，傳出惡臭的企業為四家紡織企業，即前述提到的四家企業。針對氣味問題，縣政府成立專項整治領導組，由專家制定整改方案，要求涉事企業嚴格落實整改到位。