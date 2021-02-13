京津冀年三十起空氣重度污染　專家：燃放煙花爆竹短時影響極大

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-13 20:04

生態環境部在周六（13日）發布消息，解釋農曆新年期間，內地京津冀及周邊地區仍然污染頻發的原因。 中國環境科學研究院研究員、國家大氣污染防治攻關聯合中心副主任柴發合表示，主要原因是重污染行業的排放量仍在高位，其次就煙花爆竹燃放的短時影響極大。

北京在年三十起出現空氣重度污染至嚴重污染。（視覺中國）

據介紹，農曆新年期間內地多地出現空氣污染，其中京津冀及周邊地區尤為突出。自2月10日起，京津冀及周邊地區已經有多個城市達到重度污染級別。例如北京在年三十（11日）中午達到重度污染水平，並持續到夜間。在年初一（12日），北京亦有7個小時時間內達到嚴重污染水平。此外，京津冀及周邊地區5個城市小時空氣質量達到嚴重污染，河北廊坊市持續時間最長，達9個小時。

柴發合指，事實上中國經濟運行持續穩定恢復，2021年主要行業保持較快速度增長，如1月份粗鋼產量增加20%以上、全國發電量同比增加25%、火力發電量大幅增加、電煤消費同比增加20%左右等。雖然農曆新年交通運輸、建築施工等生產活動大幅減少，部分工業企業也停工停產，總體上全社會污染物排放量較平時有所減少。但火力發電以及鋼鐵、焦化、有色、石化、煤化工、玻璃、製藥、農藥等行業，因生產特性、工藝裝備等，均必須連續生產，此類行業都是污染排放「大戶」，大量不可中斷工序持續生產，故污染物排放仍處於高位。

北京上空在大年初一時灰濛濛一片，遠處樓房幾乎消失不見。（視覺中國）

柴發合又稱，燃放煙花爆竹後，極高的污染物濃度由於極端不利氣象條件而長時期滯留。從京津冀及周邊地區看，今年年三十夜間至初一凌晨，北京、河北保定、石家莊等城市，煙花燃放對PM2.5貢獻約占20%至40%，PM2.5中鉀離子、鎂離子濃度是非燃放時段的10倍至30倍左右。在初一凌晨，全國近20%的城市甚至出現部分監測站點PM2.5瞬時濃度「爆錶」情況。從歷史數據觀測來看，每年年三十夜間至初一凌晨，PM2.5都會有非常明顯的爆發性增長。

柴發合指，煙花爆竹燃放的短時影響是其中一個空氣重度污染場的因素。（視覺中國）

中央氣象台首席預報員桂海林亦稱，年三十時北京及周邊地區的大氣擴散條件是近年來最差的一次，地面處於低壓輻合區，濕度偏大，持續時間長。不利氣象條件下，區域內的污染物向低壓輻合區彙聚，疊加年三十夜間至初一凌晨煙花爆竹集中燃放影響，空氣質量整體維持重污染水平，並出現短時嚴重污染。

（綜合報道）