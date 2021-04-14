杭州一小學開辦性教育課　教材「解難」抑或「露骨」家長感糾結

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-14 16:45

性教育，在絕大多數的中國家庭中都是相對避諱的話題，致使不少青少年對「性」的概念都較為匱乏。但隨著時代的發展，青少年接收資訊的途徑增加，對「性」的認知亦有所提前，甚至有小學生會向家長提出「避孕套怎麼用？」、「我現在不會遺精吧」等疑問。 近日，浙江省杭州市的一間小學為四年級的學生開設了性教育課程，有學生覺得「很有意思」。有家長看了教科書中的內容後直呼「冇眼睇」，但卻表示，學校的性教育課程解決了家長們想講清楚卻難以啟齒的話題。

在杭州市一間小學就讀四年級的小林，上周二放學後對自己的母親稱，學校開始了第一節性教育課程，老師在課上講解了小朋友是怎麼來的、認識身體結構、學會保護自己等與「性」相關的知識，小林對此表示「我覺得很有意思」。

而當小林的媽媽翻看了教材《成長手冊》後，卻表示內容有一些「不忍直視」，她說「天哪，畫風那麼直接」。教材中提及了「你知道剛發育女孩子應該穿哪種內衣？」、「如何正確使用衛生巾和衛生棉條？」、「陰莖一般有多長？」、「幾歲的時候會有精液？」、「青春期可以發生性行為嗎？」等方面，還有一首內容為「小五官，大四肢，小器官，大作用。生殖器官也重要，隱私部位保護好。」的《愛護身體歌》。

但是，小林的媽媽卻表示學校開設性教育課，亦解決了家長們想講清楚卻難以啟齒的話題。「我們80後談性教育比我們父母輩好多了，但還是比較害羞的，有些話題真是開不了口。其實，有老師的科學講解，很坦然。只要家長不尷尬，小孩就不會尷尬。」

近日，浙江省杭州市的一間小學為四年級的學生開設了性教育課程。（視覺中國）

有該校老師表示，學校比較完整的性教育是在五六年級開設的，但發現現在的孩子發育總體提前了，便聯繫了負責性教育項目的公益講師，進校為四年級的學生上性教育課。「剛開始，孩子們看到生殖器官圖片時，會發出各種各樣誇張的聲音，但學著學著，大家越來越專注，覺得這就是科學知識。生殖器官和眼睛、鼻子、耳朵等等一樣自然，只不過功能不同，各司其職。」

這名老師又稱，性教育課程非常重要，是每個孩子的必修課，認識自己的身體、保護自己、社會性別平等、拒絕校園欺凌等方面的內容，每個孩子都需要了解和學習。學校的性教育課程將一周一次，持續三周，全員參與。

對於性教育，國家二級心理諮詢師、全國首批賦權型性教育高級講師劍麗說，性教育最關鍵的還是在家庭。對家長來說，不要覺得「性」很羞恥，這樣才能坦然面對孩子的問題。「家長要意識到，孩子的好奇是階段性的，不是說一次行為就可以打消，而且每個階段的好奇又不一樣。家長要做好準備，接納這種好奇。」

（錢江晚報）