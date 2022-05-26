最難就業季來臨　延邊大學招科研助理博士月薪僅4千　網民批侮辱

據中國教育部數據，2022年內地將有1076萬大學生畢業，創歷史新高，加上受新冠疫情影響，不少企業紛紛縮招，因此今年夏天被稱為「最難就業季」。近日，吉林延邊大學開闢科研助理崗位，吸納畢業生就業，然而該職位，博士研究生畢業的，月薪僅有4000元（人民幣．下同），引起熱議。



據悉，科研助理從事的是科研項目輔助研究、實驗（工程）設施運行維護和實驗技術、科技成果轉移轉化以及學術助理和財務助理等工作，據校方介紹，上述職位待遇為博士研究生畢業每月4000元、碩士研究生畢業每月3000元、本科畢業每月2500元，學校並會為其繳納社會保險，其中單位繳納部分由學校統一處理，個人繳納部分在科研助理每月工資中扣繳。

招聘公告又稱，該職位一般以完成相應科研項目為聘用期限，也可簽訂1年的固定期限合約，可最多續聘1次。聘用期間，不允許科研助理在職攻讀碩士及以上學歷、學位，考取碩士及以上學歷、學位的，須及時通知人力資源管理處，並在入學前辦完解約手續。

延邊大學開闢科研助理崗位，吸納畢業生就業。（延邊大學）

事件引起網民熱烈討論，有人認為該學歷對應這個薪資有點太侮辱人了，連養活自己和家人都難，甚至還不如出去打工，「一年一簽，為啥不去送外賣」、「我快餐店打菜大姐一個月還5000多呢，初中文化」、「東莞足部護理月薪7千以上」、「博士生，如果專業對口，在一線城市掛個職都不止4000吧」。還有人表示，這種做法表面上是緩解畢業生的就業壓力，實際上卻是將壓力後移，不但將加大後續幾年畢業生就業的壓力差，更會形成對高校畢業生薪酬壓減的不良社會導向。

實際上，面向應屆畢業生公開招聘科研助理的不止一家高校，例如中南民族大學馬克思主義學院2022年科研助理崗位招聘公告稱，按照崗位職責和工作任務的具體要求確定科研助理薪酬標準，本科生每月3100元，研究生每月5000元。