憑實力單身？深圳男一拍拖就想嘔猶如對女友過敏　醫生診斷揭真相

踫到熱戀期間的伴侶時，一般人都會倍感興奮，然而來自深圳的孫先生（化名）卻未能體會，皆因他遇上一怪事，就是一談戀愛就會嘔吐，猶如得了「女朋友過敏症」。



據深圳大學總醫院介紹，近期到消化內科求醫的孫先生自訴5年多以來反覆噁心、嘔吐。看醫生前兩天，由於過於難受，他還自己摳吐了兩回。然而令人意外的是，檢查結果顯示，孫先生的身體沒有任何毛病。

得知問題不在消化系統後，孫先生循心理方向求醫。（瀟湘晨報）

那麼問題可能出自心理上，經臨床心理科、神經內科醫生會診，孫先生最後被確診為神經性嘔吐。據了解，神經性嘔吐的原因複雜，涉及遺傳、神經發育、家庭因素以及社會心理因素等。曾為留守兒童的孫先生小時候和祖母同住，但後者年紀大，很少帶他出門玩，以致後來當他到深圳和父母團聚後，因缺乏伙伴，又被人嘲笑口音，而變得不敢交際。

至於一談戀愛就想吐，醫生認為這是迴避型人際依戀，嘔吐為應對壓力的方式。據分析，孫先生早年存在兒童期忽視，在腦發育關鍵期缺乏愛、安全和經驗刺激，導致形成迴避型人際依戀。而戀愛時需要主動的浪漫行為，這對於孫而言，情感消耗顯著，觸發了早年不安全的感受，故嘔吐實質是對壓力的應對方式。

慶幸的是，住院5天的孫先生得到初步心理疏導及藥物干預，經抑酸護胃、促胃動力、改善精神睡眠狀況、通便等對症治療後已情況穩定，順利出院。他表示，將遵照醫生叮囑繼續服藥，並準備預約醫生開始心理治療。