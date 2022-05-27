校寵流浪貓陪讀15年終畢業　東北財經大學師生告別：在喵星要幸福

提起肥貓「大黃」，東北財經大學的師生幾乎無人不知。自2008年起，大黃一直陪伴學生們度過一個又一個的春夏秋冬。令人遺憾的是，15歲的大黃因年老多病，上周二（17日）終「畢業」前往「喵星」。



2008年，大黃出生在東北財經大學國際交流與合作處西側的貓群「部落」。不久後，牠離開家人向南行走100多米，到達主教學樓「之遠樓」安家。

大黃經常在之遠樓的一樓大廳遊走，不僅不怕人，還悠然自得地曬太陽，很快就引起一眾師生注意。大黃性格溫馴，被人撫摸時從不反抗，雖然偶爾會有點高冷和小傲嬌，但牠很快就俘獲大批學子的心。

大黃日漸肥胖，也缺少捕鼠技能，但師生對牠的愛與日俱增，不少學生在之遠樓遇上大黃時，都會特意與牠打招呼，「黃總早」、「大黃學長好」，更有人稱大黃是之遠樓的鎮樓之寶，「在東財，一定要跟大黃搞好關係！」。

牠是學校的集體「校寵」，在教學樓前看著學生上課下課、一屆屆學生入學畢業，牠還偶爾去課室旁聽、在走廊巡邏，甚至成為期末考試的監考員。大黃出現在一幅幅學子的手繪畫中，被拍在各種合影中，展示在春節時的微信紅包封面上，成為校園文化符號之一。

在東北財經大學的15年間，大黃也度過了貓生中的一次次難關。2014年，大黃因病住院，學生們募款5000多元，30多名學生做義工輪流在寵物醫院陪護大黃；在大家的悉心照顧下，牠不久後便康復出院。2018年，大黃在寵物醫院治療期間「越獄」逃跑失蹤，學生們自發接力尋貓，連夜搜尋才找到牠的身影。

今年5月，15歲的大黃健康情況轉差，出現橫膈膜疝氣等問題。由於校園封閉管理，學生只能將把生病的大黃交給在校外的校友。不過，大黃因年紀太大、部分臟器壞死，最終提前離開返回「喵星」，「大黃撐下了手術，但是由於年紀太大了，醫生打開腹腔的時候發現脾臟已經壞死了，在這個情況下大黃堅持完手術，真的很棒了……」。

5月17日，東北財經大學亦在官方微博上為大黃發布「訃告」：2008~2022，記得有一隻叫「大黃」的貓曾陪伴東財學子度過每一個在之遠樓學習的日子。感謝所有東財學子對大黃的愛，讓大黃度過了令其他貓羨慕嫉妒的溫暖一生。

在學生眼中，大黃不僅是一隻貓，更是讀書時最溫暖的陪伴，校友們紛紛留言悼念送別大黃，「以後，沒有大黃迎接我了」、「我還等著和牠一起拍畢業照呢」、「畢業快樂，在喵星要幸福啊！」。