上海貓版「藥神」製售藥物治貓絕症　涉生產銷售偽劣產品罪遭拘

2019年，來自上海的胡女士為了幫忙患病的貓隻，自行改良可治療貓傳染性腹膜炎的化合物，再對外銷售。由於未取得國家審批，去年4月，她被警方以涉嫌生產、銷售偽劣產品罪拘捕，目前案件已進入審理階段。



《南方都市報》報道，2019年，胡女士憑藉自己化學研究生的專業能力，改良可治貓傳染性腹膜炎的化合物GS441524分子式。其好友稱，貓對胡女士而言非常重要，不養貓的人難以理解當中的情感寄託，在可能會面對行政處罰或等5年的藥物審批，胡女士選擇了前者。

此後，胡女士嘗試申請新獸藥審批。在未獲批情況下，她將對貓無危害的化合物GS441524分子式作為添加劑，加在已取得合法生產批文的另一款獸藥中再作生產、銷售。前述好友稱，將化合物變成獸藥需要進行多次臨床實驗，由於救助費用太貴，不少飼主都難以承擔，胡女士曾想將該藥合法化地正常售賣。

胡女士將化合物GS441524分子式作為添加劑，加在已取得合法生產批文的「傳腹康」再作生產、銷售。（影片截圖）

當時，胡女士合成的化合物在上海愛貓人士圈中被奉為「救命藥」，她也被患貓主人們喚作為「藥神」。她原計劃取得專利後，就向政府申請新藥批文，同時她還研發可治療包括貓愛滋病、晚期腎衰、口炎等藥物，並免費提供給飼主做臨床實驗，反響很好，卻在進一步拿批文時出事。

去年4月，上海警方以涉嫌生產、銷售偽劣產品罪將胡女士等人拘捕，目前案件已進入審理階段。警方調查後，認定胡女士等人套用清溫敗毒片生產批文所生產的「傳腹康」在國內銷售金額達一千萬餘元。

胡女士認為，自己製藥初衷是為了幫助患貓，並沒有對患貓產生危害，本以為面臨的將是行政處罰，未料會涉嫌刑事犯罪。有內地律師指出，獸藥要經過嚴格的國家審批，在犯罪構成要件當中，並不會以此藥能否產生實際的效果來作為評判依據，更多的是對產品的質量管理規範造成侵害，擾亂產品管理秩序，就會認為是構成犯罪。