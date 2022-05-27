有片｜青島油站請比堅尼辣妹助陣招來長長車龍　當局指低俗急喊停

山東青島一間民營加油站26日開業時，為了增加人氣，請到數名身著比堅尼的辣妹助陣，在加油站內穿梭，發放贈品給前來加油的顧客。從民眾從車內拍攝的影片可以發現，兩名身材高挑的辣妹穿著兩截式比堅尼及高跟鞋，窈窕身形及白皙大長腿展露無遺，讓前來加油的顧客眼睛大吃冰淇淋。



《極目新聞》報道，青島市市北區營口路小海豚益青源加油站開業促銷，現場有美女「助陣」。現場視頻（影片）顯示，在加油機旁站著兩名穿著泳裝的年輕女子，附近的旗子上寫著「免費加油」，前來加油的車輛排起長隊。

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從影片中可以發現，這批比堅尼辣妹人數約在2至3人左右，擁有及肩長髮和穿著極細跟高跟鞋的大長腿，再加上清涼的中空露肚兩截式比堅尼穿著，在加油站內吸引不少人氣。

對於加油站的促銷行為，有網友表示，「這樣的活動是低俗營銷。」也有網友持正面意見，「加油等待時還能看美女，不會無聊」。不過，當地市場監督局得知消息後，當天便制止這項促銷行為，相關人員表示：「活動有點低俗，加油站主管部門昨天去現場制止了，但沒有找到相關法條的處理辦法。」

此前，廣西桂平市中凱能源電力加油站也曾請到穿著比堅尼的辣妹現場替顧客加油，一度讓顧客暴動大排長龍。其中一名穿著藍色比堅尼的美女轉身拿取贈品時，屁股蛋若隱若現的景象，一度使帶著小孩前往加油的家長面露尷尬之色，這種行銷方式也被當地政府緊急喊停。

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