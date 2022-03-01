超誇張「層層疊」車禍現場迷你裙美女意外成焦點　本尊現身報平安

台灣國道一號北上苗栗交流道附近27日發生5車連環車禍，最後一輛BMW i8油電跑車把前一輛休旅車頂起，事故照片中的短裙妹意外引發熱議，她本人則在臉書貼文報平安，直呼「還好我沒駕鶴西歸」。



27日國道北上132公里加800公尺處發生車禍，員警趕到處理，初步調查5車發生連環車禍，先是第一輛、第二輛在內側車道發生車禍，同車道後方3輛車子煞車不及，再次發生事故，這起意外造成車損，沒有人員受傷。

連環車禍最後一輛BMWi8新車價值約千萬元台幣，頂起前方的休旅車，引來用路人側目，車主也當場拆卸下車牌，也被PO在網路，引發網友熱烈討論。

其中一張事故照片中，一名身穿粉紅色短裙的女子在一旁查看車輛狀況，因此引發熱議（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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該名女子昨日也在臉書貼文表示，「唉，好好的一台車，屁股就親下去了，還好我沒駕鶴西歸，去當神祖牌位，然後就包軌，請幫我刷一整排愛心謝謝」。

有網友留言「哪裡有車？我只看到一個半蹲的美女，害我一直喬角度看」、「我只能說你這拍照的tempo無與倫比」，她本人則回應「不要想歪」、「那是過路的車輛拍的，我們在高速公路」。

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