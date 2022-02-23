「無名小站第一正妹」15年前憑比堅尼照爆紅　現況曝光個樣變成咁

翠蕊（Cherry）2007年曾受封「無名小站TOP1正妹」，現為主持人兼部落客，經常在社群分享生活點滴，擁有17萬名粉絲追蹤。



她21日在社群曬出一張用餐明細和28元的零錢，透露早餐店店員竟將她上次忘在桌上的零錢完整保留歸還，翠蕊為此感動直說「會用新台幣回報」，網友也紛紛讚賞表示想去光顧。

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翠蕊表示，她和父親經常會去固定的幾家早餐店用餐，21日到其中一家店吃早餐時，才剛點完餐，店員突然就請她稍等一下，接著另外一位店員就打開收銀機拿出了幾個零錢，「說是我們上一次來吃早餐的時候放在桌上忘記拿的，我還很訝異說真的是我們的嗎？因為我真的不記得這件事！但他們倆都異口同聲說是，請我收下」。

翠蕊對於店員的善良舉動十分感動，認為自己留下的零錢其實只是隨手就可以捐出的零錢，然而店家卻用心記得，還幫忙保留歸還，直說：「衝著『誠實、不貪』這一點，我以後就會更常來！」

翠蕊的PO文貼出後，許多網友都紛紛表達對於店員誠實作為的讚賞，留言說道「誠實店家值得支持」、「我也要去光顧」、「看似不起眼的小細節，往往更暖心」，而翠蕊也說自己未來會更常去捧場、用新台幣回報店員的暖舉。

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