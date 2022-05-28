肚兜女與半裸漢近距相望　扁鵲治病插畫曖昧再惹議　出版社回應

人民教育出版社（人教社）插畫風波持續發酵，內地網民也開始翻找有問題的繪本和插圖。周五（27日），繪本《萬大姐姐有辦法：三個醫生》中的扁鵲治病故事插圖被指曖昧，例如有女性身著肚兜，一旁卻坐有赤裸上半身的男人等。對此，出版方回應指，網傳的多語版圖片應為另一出版社所出版的，其出版的是中文版；又透露這套書是從德國引進，插畫也是外國作家的作品，而中文版有修改過。



據了解，該繪本由旅德藝術家萬昱汐和德國昆特·國斯浩里茨夫婦共同創作，出版方為四川少年兒童出版社。後者工作人員回應時表示，經查詢，網傳的多語版圖片並非該出版社於2018年出版的版本，而是應由另一出版社出版的，其出版的是中文版。他又介紹，該書是自德國引進，不管是內文還是插畫皆出自外國作家之手。至於中文版曾作出修改，尤其是穿紅肚兜的女孩與一旁的男人距離很近，該出版社出版的只有穿肚兜的一個女孩。

對於部分有爭議的圖片仍留在川少版的繪本內，工作人員解釋，這是為了連貫上下文，而女性露出後背是為了露出傷口，經與作者溝通未作修改。

公開資料顯示，作者萬昱汐畢業於北京電影學院和德國巴登符騰堡州州立電影學院研究所，為內地最早的影視欄目包裝設計製作人之一，電視節目編導，畫家，繪本策劃製作人。

作者以往作品也被指露骨。（微博）

該作者以往作品也被指露骨，有網友曝出，微博博主「藝臨教學-王燕清」曾在2016年6月1日發表圖文稱：「德國藝術家Gunter Grossholz和旅德中國藝術家萬昱汐共同創作，東西方藝術相結合的作品。這個兒童節禮物你喜歡嗎？」然而，相關圖片被網民認為不適宜在六一兒童節發布。

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