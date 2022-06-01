安徽農商銀行社招疑現大規模作弊　線上筆試開考6分鐘後答案流出

網傳安徽農商銀行系統2022年社招線上考試出現大規模作弊，在筆試開考6分鐘後，就有人將答案上載至QQ聊天群組。

《每日經濟新聞》報道，安徽省農村信用社聯合社（下稱安徽省聯社）已報警處理，待警方的調查結果出爐才能對外宣布最新消息，但暫時未有安排重新考試。



網傳截圖顯示，在名為「5.28安徽農商行⑤」的QQ聊天群組內，筆試開考6分鐘後便有人公布「答案」，另有截圖顯示躲避雙機位閉路電視鏡頭監考的操作提示。

考生張文（化名）介紹，以往社招筆試都是線下考試，本次因為疫情遲遲沒有公佈考試時間，直到5月24日才收到通知，需要在5月28日下午3時至4時半參加線上考試。此次社招筆試、面試各有比重，根據錄取名額和筆試成績排名，按一定比例進入後續面試環節。

在筆試開考6分鐘後，就有人將答案上載至QQ聊天群組。 （微博＠財經網）

張文表示，本次線上考試有雙機位監控，電腦和手機都登陸考試系統，「不明白怎麼作弊的，不過看微博上有的截圖，那些人會教你怎麼擺手機、躲監控」。考完試後，張文才在網上見到此次考試存在作弊的截圖，「那個截圖流出來，就算證明不了有答案洩露，能證明考試存在作弊現象吧」。

他表示，大多考生都準備了幾個月考試，還有人辭職準備一年一次的社招，「如果買答案就能進面試，對我們來說太不公平了。本來疫情推遲考試內心就很煎熬，如果是因為作弊（影響考試結果），真的太委屈了」。

有人上載躲避雙機位閉路電視鏡頭監考的操作提示。 （微博＠財經網）

有考生透露，考前曾收到所謂的「助攻團隊」的訊息，只要付費800元（人民幣，下同）就可以在考試中發答案。「助攻團隊」發送的文件自述，團隊從2020年春招開始大規模承接銀行國企筆試，累計完成逾300場筆試，「每場考試安排兩名公務員行測寫手，兩名專八英語寫手，兩名985碩金融研究生寫手」、「開考後15分鐘逐漸出答案，每個模塊結束前5-15分鐘全部發出，準確率75-90%之間根據難度浮動，整體進面率在90%以上」。

安徽省聯社官網顯示，目前共下轄83家農商銀行，共有營業網點3000多個，在崗員工逾3萬人。今年3月發布的安徽農村商業銀行系統2022年社會招聘公告顯示，此次招聘單位涉及安徽轄內74家農商銀行；普通員工需要有境內外高等院校應歷屆畢業生，本科及以上學歷、學士及以上學位；計算機及法律的專業員工，則需要畢業於相應的專業學科。