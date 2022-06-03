感感、謝謝、黨黨　雲南婦孕期染疫　癒後為三胞胎取名「感謝黨」

來自雲南瑞麗的女子字蓉去年夏季不幸染上新冠肺炎，更成為重症患者。彼時，她還是一名身懷三胞胎的準媽媽，為全國首例新冠肺炎確診三胞胎孕婦，幸在數十位國家級、省級的專家幫助下，她最終順利分娩，捱過了這場大考。周三（1日），3名寶寶迎來首個兒童節，字蓉向外界透露，自己給兒子們分別取了小名，叫感感、謝謝、黨黨，連起來就是「感謝黨」。



去年7月，懷胎7月的字蓉不幸染疫，作為重症患者住進定點醫院。該月20日晚上，病重的她感覺自己快要堅持不下去了，就在想要放棄的時間，專班醫生對她細心呵護，精心照料，令她頓時整個人放鬆下來。而在國務院聯防聯控機制綜合組赴雲南工作組緊急部署下，多地專家獲安排趕赴瑞麗，聯合會診，最終同年8月11日，3名寶寶在專用產房內呱呱落地，羊水、咽拭子、胃液核酸檢測結果均為陰性。

去年11月，字蓉經歷長時間隔離後回到家中並首次抱起了兒子。今年5月初，身體日漸恢復的字蓉回到公司上班。疫情未過下，她依然十分謹慎，每天回家後的第一件事，就是對隨身物品和鞋子等進行消毒，並仔細洗手後，之後換上居家服才去擁抱兒子。

現時，三胞胎茁壯成長，隨著兒童節的到來，字蓉一家為孩子們準備了新的繪本和玩具。值得一提的是，字蓉為三個兒子取了小名，分別是感感、謝謝、黨黨，連起來就是「感謝黨」，以此表達發自肺腑的心聲，「我想對孩子們說，不要忘記你們小名的來由，長大後應當努力回饋社會」。