河南女大生腦溢血身亡　昏迷前求救電話錄音曝光　接線員竟未派車

5月17日，20歲河南大學生彭美（化名）因身體不舒服，在宿舍內撥打急救電話120求助，當時的她因意識已不清醒，說話聲音較小，無法完整回答接線員問題，急救中心未及時安排車輛，救護車2小時後才趕到，搶救14天後彭美因腦出血不幸過世。



8分鐘求救電話錄音曝光後，因接線員在錄音中多次逼問彭美學校地址、更批評她「你這樣我幫不了你啊，都是上大學20幾歲的人了」、「沒事啊我感覺你」、「妳在那幹麼呢？說話嗚拉嗚拉」引發部分內地網民憤怒，起底該接線員要求究責。鄭州市衛健委則回應，已成立專項調查組，將展開溯源調查。



綜合《北京青年報》等內媒報道，彭美就讀河南大學3年級，5月17日上午10點左右獨自在宿舍內撥打內地120急救電話求助，彭美多次表示自己在鄭州的河南大學，期間大口喘氣說「我頭好疼」，但接線員卻多次要求她提供學校地址，未察覺她的情況多次要求她用嘴巴呼吸，更質疑她「沒事啊我感覺」、「你這樣我幫不了妳啊，都是上大學20幾歲的人了，說話嗚拉嗚拉的」在8分鐘後，對方還是沒有派救護車。

直到中午12點左右，彭美室友回到宿舍，再次撥打急救電話，救護中心才派車到校。最後救護車到場時，距離彭美的第一通求救電話已過2個小時。據了解，救護車到場時，彭美發出痛苦呻吟，且身體抽搐、意識不清，到院時陷入昏迷，雖然緊急手術搶救，但術後仍沒有清醒，只能依靠呼吸器維持生命。

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5月30日彭美去世，彭父後到派出所聽到女兒生前的求助錄音，指控接線員瀆職。他指出，女兒明明已經多次說明，人在鄭州的河南大學，而河南大學在鄭州只有一個龍子湖校區，女兒在電話中明顯後段已意識模糊，接線員也未察覺或聯繫學校定位。

事件在網路上引起廣泛熱議，網民在聽過錄音後斥接線員冷血，批評「讓這樣的接線員處理緊急電話對嗎?」亦有部分網民起底該接線員並公布她的手機號碼。不過，亦有網民提到，彭美疑似意識不清，說出「明倫校區」等話，但鄭州只有河南大學的龍子湖校區，接線員可能因此受到誤導無法派車。但眾多網民不滿的是接線員的態度以及未能覺察到彭美的狀況。

隨著輿情發酵，部分相關話題在微博已遭封禁。6月1日鄭州市衛健委員會回應，強調已成立調查小組，將對整件事發過程完整進行調查，後續將公布調查結果。

網民點睇：

沒有第一時間救援就是失職，這種工作人員不處理說不過去。

沒有上到熱搜，就沒人管是嗎?才願意調查嗎?鄭州真是刷新我認知。

120接線員應該要求有基本醫療知識，至少該接受專業培訓。

感覺那個女生盡了全力呼救，聽了好難過。這個接線員應該被嚴懲。

