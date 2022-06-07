高考｜《紅樓夢》、北京雙奧之城入作文題　網民熱議試卷難度差異

2022年全國高考（大學與專科聯考）今（7日）舉行，上午考語文科，作文題目在中午公開後引發內地網民熱議，迅速登上熱搜第一。



全國甲卷作文題目以「紅樓夢」為題，被網民稱為難度最高；全國乙卷則是以北京成為雙奧之成為題，談「跨越、再跨越」，北京卷、天津卷作文題目則因與疫情有關，被網民認為最容易發揮。



6月7日上午考語文，全國甲卷與「紅樓夢」有關，題目以紅樓夢「大觀園試才題對額」的情節稱，紅樓夢裡的眾人給匾額題名或直接移用，或借鑒化用，或根據情境獨創，產生了不同的藝術效果。題目要求考生結合自己的學習和生活經驗，寫一篇文章。

全國乙卷作文則以北京兩次奧運會，展示中國綜合國力的跨越式發展，以「跨越，再跨越」為主題寫出考生的感受與思考。

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此外，北京卷的作文有兩題，第一是探討學習的目的、價值、方法等。第二是談網路時代加上疫情期間，談一談「線上」活動的經歷。天津卷則以疫情後恢復工商活動，以「尋常煙火，就是最美的風景」要考生談「煙火氣」。

不過由於全國甲卷使用省區是雲南、貴州、四川、西藏、廣西等省份，有網民批評甲卷作文難度明顯較高，會不會讓考生「走不出大山」，相反地北京和天津的試卷則較簡單。

《澎湃新聞》採訪復旦大學中文系教授王宏圖，他認為《紅樓夢》題目出得「很有意思」，他透露，要寫好這篇作文，考生對於《紅樓夢》、中國古典園林文化要有一個基本的瞭解，同時要有相當的古漢語素養。

中國經典文學作品《紅樓夢》入高考作文題目。（《紅樓夢》1987年劇照》）

同濟大學人文學院教授張生則認為，《紅樓夢》真的挺難的，它涉及到中國美學、中國文化，對考生要求比較高。相對而言，張生認為今年天津卷的題目比較好，這道題目裡只僅一條簡短的材料「煙火氣是家人團坐，燈火可親；煙火氣是國泰民豐，歲月安好；煙火氣是溫情，是祥和，需要珍惜和守護，也需要奉獻和擔當。尋常煙火，就是最美的風景。」

張生分析「煙火氣」的題目可大可小，可以小至一家人的幸福平安，大至國家的和樂美滿，而且考題與考生生活相關，留給考生比較大的發揮空間。

內地高考於6月7日、6月8日舉行，上海因疫情將延至7月7日至7月9日舉行。今年大陸考生高達1,193萬人，較去年增加115萬，再創下歷史新高。

（新快報）

據了解，內地自從1978年恢復高考制度，所有省市高考試卷均採用全國一張卷，即完全交由教育部全國統一命題。1985年上海開始試點自主命題，2000年，教育部開始啟動第一輪高考改革，提出了「高考要適應各地經濟、文化、教育等發展不平衡」，2002年，教育部開始試點下放高考命題權，北京是第一個獲取自主命題權的省市。

2004年到2014年，當時共有16個省市採取自主命題制度，數量已超過統一命題省份，佔到全國半壁江山。但2014年有了變化，國務院於該年發布《關於深化考試招生制度改革的實施意見》，當中提到2015年起增加使用全國統一命題試卷的省份。直到2021年僅剩下北京、上海、浙江和天津自主命題。