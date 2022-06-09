「請允許我體面離開」　上海超市文案道出「冷宮蔬菜」心聲上熱搜

撰文：陳進安
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蔬菜營養價值不言而喻，可卻不是每款都能大受歡迎，面對一些遭消費者冷落的產品，超市可謂傷透腦筋。近日，上海一家大潤發超市便推出一系列創意文案，結果衝上了熱搜第一。根據文案，紅蘿蔔、椰菜、翠玉瓜、薯仔等蔬菜產品被集體「打入冷宮」，可是擬人化的它們沒有就此沉默，而是金句頻出，只為透過「心聲」吸引路過顧客的注目，讓承受兩個月封控生活的市民能更快樂地逛超市。

其中，「冷宮蔬菜」紅蘿蔔表示「可能我不是你們的最愛，請允許我體面離開」；椰菜表示「我知道，我已經不是你要的菜了。但，宿命給了我千層鎧甲，我分一層護這山河無恙」；薯仔表示「不是每一次發芽，都值得心歡。究竟是錯付了！」至於「超市頂流」小蔥表示「無論與水還是與土相遇，總要歡歡喜喜地發芽。我是自立之星、全能鬥士」；蔥蒜則稱「菜不在青，有蒜則名。菜不在多，有蔥則靈」。此外，像魚類、可樂等產品也皆有屬於自己的文案。

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據超市店長陳潤鑫介紹，超市此前一直承擔著保供任務，對市民餐桌上的食物「了若指掌」，市民對這些蔬菜或許也都有一些情感，故他們把過去兩個月市民經常吃到的蔬菜擬人化，寫出其「心聲」，以這樣趣味的劃分來方便市民購物，並冀望這些海報可以鼓勵市民用更積極的態度回歸生活。

對於這些創意文案，不少網民不吝讚賞，直呼「絕了」，「高手在民間」，也有人認為文案恰到好處地表現了封控期間上海蔬菜的身價，以及重啟後上海人民的心態。但也有人對此不以為然，認為讓老百姓餐桌上有菜吃才是真的，甚至諷刺道：「可能，我不是你們的最愛， 上海，請允許我體面離開。」

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