「把五花肉切成女朋友的樣子」　內地品牌營銷文案惹議後刪除

「把五花肉切成女朋友的樣子」，內地某炒菜機品牌近日因營銷文案中出現該句句子，結果引起不少網民的反感，認為在男子殺妻藏屍案、男子將主播女友殺害碎屍案等惡性案件近期接連發生下，相關字眼不合時宜，會讓人浮想聯翩。目前該句文案已被刪除。

該品牌的旗艦店日前發布一條煮飯的影片，惟當畫面轉成切五花肉時，則被配上上述文案，結果引發不小質疑。事後官方客服回應，稱該句子只是想表達五花肉和女朋友一樣「白白嫩嫩」的，即便做菜也希望其有高顏值，強調並不是想要惡意營銷，公司事後亦承諾會嚴格把關線上內容。

不過有內媒評論文章仍就事件作出批評，認為五花肉跟女朋友生拉硬拽式的類比，再輔以切五花肉的畫面，讓人覺得生理不適，「這是什麼樣的腦迴路，才會把女朋友跟五花肉放一塊說？」

文章進一步稱，此事容易讓人想起杭州女子來惠利失蹤沉屍化糞池一案後，「化糞池警告」的梗一語風行，變成商家借梗賣貨，情侶借梗調情。文章批評「化糞池警告」、「感謝老公不殺之恩」明明有非常血腥的出處，但到很多人的口中卻成了打情罵俏的梗，至於商家蹭熱點式玩梗，更是不見詼諧，只見惡臭；玩這樣的梗，是對受害者及家人的二次傷害，因此文章呼籲戲謔調侃，當有底線，要「止於當止處」。

網民點睇：

廣告公司，這創意，是變態想出來的吧。 殺人碎屍案也拿來作廣告靈感源泉啦？我呸！ 麻煩從上到下，從策劃，到拍板，到製作的人把尊重女性刻在腦子裡，女性不是你們拿來玩梗的工具。 換成男朋友的樣子應該就不會那麼多人罵了，反而覺得搞笑。 可能最近有些敏感吧，出了好多因感情原因把女友或者老婆分屍的新聞，看到了的確有點不舒服。

（新京報）