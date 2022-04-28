谷愛凌發「謝謝中國」告別　網民質問：為什麼是中國非祖國

在北京冬奧勇奪兩金一銀的谷愛凌，憑精湛的滑雪技術以及樂觀開朗的性格收穫大量「粉絲」，即使北京冬奧已閉幕兩月有餘，有關谷愛凌的話題熱度仍然無減。

昨晚（27日），谷愛凌在微博發文稱「謝謝中國」，引發不少網民猜測她將暫別中國，啟程去往美國準備學業，並紛紛表達不捨之情；但亦有部分質疑聲指，為什麼是中國而非祖國。



谷愛凌昨晚在微博發布9張照片，還寫下「謝謝中國」四個字，以紀念她在中國的數月時光，並向中國的朋友們暫別。值得注意的是，谷愛凌同樣在Instagram發布照片並指，「Thank you China for the unforgettable few months & for the endless love.」

在谷愛凌的微博評論區，有不少網民留言表示不捨及感謝：

「不要客氣都是自己人」。



「愛凌，沒有你我怎麼活呀」。



「應該是我們謝謝你谷愛凌」。



「謝謝你給我帶來了很多正能量」。



「我會想你的，希望你越來越好」。



「我的朋友你要回去上學了嗎，好捨不得你，我們都很愛你」。



同時，網絡中亦浮現出質疑的聲音，有網民質疑為什麼說中國而非祖國，「對於中國人民，我們會說，我愛你我的祖國」、「為什麼不說祖國？心裡不把自己當中國人」、「美國人不會說祖國，你是一個有禮貌的美國人」、「謝謝中國？感覺聽起來怪怪的，像是以外國人的身份說這句話」。

亦有內地自媒體對此指，「對於谷愛凌來說，這麼說並沒有任何問題，『祖國』一詞原意就是指祖籍所在之國，即父系祖先所在的國家，從這個角度來說，谷愛凌『謝謝中國』反而是用詞精準的體現，透露著一個國際視野運動員對語言表達的細緻和講究。」

2019年入籍中國的谷愛凌，今年初回到中國備戰北京冬奧，並分別在女子大跳台、女子U型場地技巧賽成功奪冠，在女子自由式滑雪坡面障礙技巧拿下亞軍，成為中國體育的現象級人物。北京冬奧結束後，谷愛凌多次在北京街頭跑步鍛煉被網民「野生捕獲」，收穫話題關注。