谷愛凌發「謝謝中國」告別　網民質問：為什麼是中國非祖國

在北京冬奧勇奪兩金一銀的谷愛凌,憑精湛的滑雪技術以及樂觀開朗的性格收穫大量「粉絲」,即使北京冬奧已閉幕兩月有餘,有關谷愛凌的話題熱度仍然無減。

昨晚(27日),谷愛凌在微博發文稱「謝謝中國」,引發不少網民猜測她將暫別中國,啟程去往美國準備學業,並紛紛表達不捨之情;但亦有部分質疑聲指,為什麼是中國而非祖國。



谷愛凌昨晚在微博發布9張照片,還寫下「謝謝中國」四個字,以紀念她在中國的數月時光,並向中國的朋友們暫別。值得注意的是,谷愛凌同樣在Instagram發布照片並指,「Thank you China for the unforgettable few months & for the endless love.」

在谷愛凌的微博評論區,有不少網民留言表示不捨及感謝:

「不要客氣都是自己人」。



「愛凌,沒有你我怎麼活呀」。



「應該是我們謝謝你谷愛凌」。



「謝謝你給我帶來了很多正能量」。



「我會想你的,希望你越來越好」。



「我的朋友你要回去上學了嗎,好捨不得你,我們都很愛你」。



同時,網絡中亦浮現出質疑的聲音,有網民質疑為什麼說中國而非祖國,「對於中國人民,我們會說,我愛你我的祖國」、「為什麼不說祖國?心裡不把自己當中國人」、「美國人不會說祖國,你是一個有禮貌的美國人」、「謝謝中國?感覺聽起來怪怪的,像是以外國人的身份說這句話」。

亦有內地自媒體對此指,「對於谷愛凌來說,這麼說並沒有任何問題,『祖國』一詞原意就是指祖籍所在之國,即父系祖先所在的國家,從這個角度來說,谷愛凌『謝謝中國』反而是用詞精準的體現,透露著一個國際視野運動員對語言表達的細緻和講究。」

2019年入籍中國的谷愛凌,今年初回到中國備戰北京冬奧,並分別在女子大跳台、女子U型場地技巧賽成功奪冠,在女子自由式滑雪坡面障礙技巧拿下亞軍,成為中國體育的現象級人物。北京冬奧結束後,谷愛凌多次在北京街頭跑步鍛煉被網民「野生捕獲」,收穫話題關注。