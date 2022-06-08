小童誤食「百佳」消毒酒精　驚揭成份為97%有毒甲醇　4ml即中毒

內地重慶市一名兩歲小童小寧（化名）誤食一款標稱為「百佳」牌的消毒酒精，卻在血液中檢出了有毒的甲醇（工業用酒精）成分。經對該消毒劑檢測，發現其中甲醇含量竟高達97.2%。

專家表示，甲醇沒有消毒作用，但誤食甲醇可引致失明、肝病、甚至死亡。誤飲4毫升以上就會出現中毒症狀，超過10毫升即可因對視神經的永久破壞而導致失明，30毫升已能導致死亡。

對此，內媒《澎湃新聞》抽檢了網購的10款消毒酒精，發現有8款產品檢出甲醇，檢出率高達80%，含量最高的有96.9%。



家住重慶市渝北區的羅先生去年11月26日在「拼多多」購物平台的「輕捷消毒用品館」購買一桶2升裝的消毒劑。「網店上面寫的是：98度工業酒精火療拔罐酒精燈拔火罐燃料2L批發高濃度95度大桶乙醇」，羅先生說，網上買這樣一桶消毒劑實際只要15.8元（人民幣．下同），還免運費。

羅先生收到貨後，前後使用了近500毫升，主要是為家具清潔和消毒，使用過程中也沒發現甚麼問題。

意外發生在今年2月9日。羅先生2歲的孩子小寧，在陽台玩耍時，趁家人不注意，打開消毒劑的瓶蓋喝了一口，大概有3毫升。喝完後，小寧大哭。奶奶聞訊趕來一看，發現小寧一直在往外吐着口水，再看看一旁消毒劑，猜想小寧誤喝了消毒劑，慌忙聯繫兒子和兒媳。

羅先生說：「當時覺得消毒劑無非就是高度數酒精，一般來說甲醇含量很低，但想着保險起見，還是趕緊送醫院，交由醫生處理。」

小寧被送往醫院後，醫生對其採取催吐和洗胃等措施，並進行血氣分析。結果顯示，小寧血液中的葡萄糖指標高於參考值，二氧化碳分壓、氧分壓、碳酸氫根濃度、二氧化碳總量、實際鹼剩餘等多項指標低於參考值。

小寧誤食一款消毒劑，成份竟然是甲醇。（澎湃新聞）

羅先生說，醫生一直在問小寧到底喝的是甚麼，酒精濃度有多高，這樣才能「對症下藥」進行處置。「正規的消毒劑是要註明成分和含量的，結果我們買的消毒劑，包裝上根本沒有這些訊息」。

廠商三緘其口

羅先生網購的這款消毒劑標稱為「百佳」牌，包裝上標示由「山東新泰百佳工貿有限公司」生產，生產日期為2021年11月10日。此外，包裝上還標注有執行標準、規格、衛生許可證號、產品說明、適用範圍和注意事項等內容。

其中，產品說明一欄寫的是：「本品主要有效成分是消毒液，能殺滅各種致病微生物，具有無腐蝕和使用方便等優點。」適用範圍包括：「足療、美容等保健行業，並廣泛用於打印機、相機、鏡頭等各種機械表面清洗，也可作為家具蟲膠等各種稀釋用途。」

為了弄清小寧喝下的液體的成分，羅先生立即聯絡「輕捷消毒用品館」的負責人，但對方先是稱消毒劑為98度的酒精，翌日又改口說甲醇含量50%以上，後來又說不知道。

有證照齊全的生產企業，產品送檢也發現甲醇成份。（澎湃新聞）

得知消毒劑中可能含有甲醇後，羅先生趕忙給孩子做了採血化驗。檢驗結果顯示，2月10日，也就是小寧誤喝消毒劑的第二天，小寧每100毫升血液中含有不超過2毫克甲醇。

羅先生隨後託付朋友幫忙對網購的消毒劑進行檢測，檢測結果令他十分擔心：送檢樣品中的甲醇含量竟超過95%。根據內地有關規定，甲醇不在消毒劑原料清單列表中；用於消毒人體、醫療器械、生活飲用水的消毒劑的原料，應符合《中華人民共和國藥典》（2015年版）、食品級、醫用級、或化學純及以上等級的質素要求，禁止使用工業級的原料。

同濟大學附屬東方醫院藥學部的張譽藝表示，甲醇非但起不到消毒作用，對人體有強烈毒性，應避免直接接觸。否則會在人體新陳代謝中氧化成比甲醇毒性更強的甲醛和甲酸（蟻酸）。飲用含有甲醇的酒可引致失明、肝病、甚至死亡。誤飲4毫升以上就會出現中毒症狀，超過10毫升即可因對視神經的永久破壞而導致失明，30毫升已能導致死亡。

涉事「百佳」消毒酒精為假冒偽劣產品

報道指，經查此次涉事的「百佳」消毒酒精的外包裝標示的生產廠家及生產地全是虛構，就連「消字號」許可證號也是盜用的。從三間電商平台購買10件消毒液（劑），連同小寧所誤食樣品和另一廠家贈送樣品，一共12個消毒液（劑）樣品送往上海紡織集團檢測標準有限公司檢測，結果發現有10個樣品含有甲醇，其中新購買的有8個。其中7個樣品的甲醇含量在88.5%至97.2%之間，幾乎為純甲醇。

報道指，在國家企業信用信息公示系統上，也查詢不到「山東新泰百佳工貿有限公司」的任何登記資料，可以斷定出這款「百佳」牌消毒劑是假冒偽劣產品。