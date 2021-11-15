新東方年底前終止K-9學科類培訓業務　料對營收有重大不利影響

11月15日，內地規模最大培訓機構「新東方」宣布，將終止K-9學科類培訓業務，不再向幼兒園至九年級（中三）學生提供學科相關培訓服務。



新東方在港交所發布公告稱，計劃於2021年底前全國所有學習中心不再向幼兒園至九年級學生提供學科相關培訓服務（K-9學科輔導服務），將探索新的發展機會，將公司重心及資源轉向與K-9學科類培訓服務無關的教育產品及服務，如備考課程、成人語言培訓課程及教材。

新東方在公告中透露，預期終止K-9學科輔導服務，將對新東方截至2022年5月31日止財政年度及後續期間的總營收產生重大不利影響。截至2020年及2021年5月31日止財政年度，提供K-9學科類培訓服務產生的總營收分別佔新東方各財政年度總營收約50%至60%。

新東方表示，預期終止K-9學科輔導服務，將對新東方截至2022年5月31日止財政年度及後續期間的總營收產生重大不利影響。

《南方都市報》報道，在K12階段核心業務急劇收縮後，新東方加快轉型步伐，重點佈局素質教育和成人教育領域業務。近期，天津、連雲港等地多個新東方分校均出現經營範圍變更，新增藝術、科技、體育等類別的培訓，還涉及家庭教育諮詢、幼兒園及中小學生校外託管服務等。

在北京、上海、深圳、杭州等地，新東方推出素質教育成長中心，其中包括「優質父母智慧館」，新東方要轉型培訓父母的消息一度被大眾熱議。據悉，新東方推出的素質教育成長中心下設藝術創作學院、人文發展學院、語商素養學院等六個板塊。

9月25日，新東方在北京舉辦的大學生業務品牌升級發布會上表示，將全面升級大學生業務，包括四六級、考研、出國考試、教資、財會等項目，未來也將拓展計算機等級考試、司法考試等教育培訓項目。10月13日，新東方發布組織架構調整的通知，各學校均需設立國際遊學和營地教育部，該部門面向全學段，主要負責研學營地業務。