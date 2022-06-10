哈工大錄取通知書未來科技感爆棚　鑲寶石冀學子閃耀出不一樣光彩

2022年全國高考曲終人散，各大高校將迎來新一批莘莘學子。近年來，不少高校在錄取通知書上大花心思，大受歡迎。周四（9日），黑龍江哈爾濱工業大學便發布了帶有金剛石或藍寶石的錄取通知書送給2022級新生，對於這份相當「hardcore」的禮物，校方表示，冀學子通過學識的雕琢、人生的磨礪和心智的錘煉，在未來的人生路上閃耀出不一樣的光彩。



是次錄取通知書的設計從「耀．科技」主題出發，外輪廓首次採用不規則結構，並提取硬核科技、微電子晶片等概念，外觀酷似晶片主板，極具未來科技感。由學校自主研製的金剛石或藍寶石被封固在錄取通知書的右側，表面雕有哈工大校徽，並對應校訓「規格嚴格，功夫到家」。

據介紹，金剛石單晶（鑽石）是實現「後摩爾」時代電子、光電子和量子晶片的基礎性材料之一。哈工大自主研發大尺寸高品質金剛石單晶生長、器件及其裝備技術，與香港城市大學等單位發現了金剛石單晶的「深彈性應變」（ESE）現象，對金剛石碳基晶片的大規模應用提供重要和顛覆性解決方案，成果已於《科學》期刊發表。而藍寶石單晶則屬國際公認的光電窗口首選材料，具優良光學、機械、化學和電性能。2004年，哈工大成功製備出國內首顆Φ200mm光學級藍寶石單晶，為中國藍寶石單晶的產業化生產奠下基礎，並在2009年獲國家技術發明二等獎。

至於錄取通知書的背面也採用了特殊的製作工藝，當受到高熱高亮的照射時，其會呈現夜光效果，並顯現出今年的主題「耀」，喻意學子經歷「 雕琢．磨礪．錘煉」後必將熠熠生光。值得一提的是，錄取通知書還準備了禮物，以分享給家人、老師，其中給老師的是一封可以擺放在桌上的感謝信。