唐山打人｜多地警方開展夜巡　民警喊話：不打架，尤其不能打女人

河北唐山燒烤店群毆女子案震驚全國，案件發生後內地多地警方密集開展夏季夜巡，其中燒烤攤成為巡查的重點目標之一。

其中河南洛陽民警更在巡邏時呼籲市民「酒後不滋事不打架，尤其不能打女人」。



據網傳影片，在6月12日，河南洛陽警方開展夜市巡邏，呼籲在場市民文明喝酒，酒後不滋事不打架，尤其不能打女人。在場顧客聽後紛紛拍手叫好。

內媒《澎湃新聞》報道指，唐山打人案發生後，內地多地警方密集開展夏季夜巡，強化社會面管控。其中河北保定警方按照省公安廳統一部署，在全市範圍內開展「夏季夜巡專項行動」。保定徐水區警方發布的巡邏影片出現了多處巡查燒烤攤、燒烤店的場景。

另外，保定涿州市警方發布的夏季夜巡專項行動相關影片中，也出現了多處巡查燒烤攤、燒烤店的場景。

在山西平遙，根據平遙縣警方發布的《巡查燒烤攤，震懾犯罪，守護平安》，平遙警方已開展夏季夜巡活動，影片顯示巡邏民警在部分露天燒烤攤與市民交談。

在寧夏石嘴山市大武口區，當地警方稱在全區範圍內開展夜巡活動，全面摸排矛盾糾紛苗頭和不穩定因素，及時消除治安隱患，確保全區社會治安持續穩定。

在河南濮陽，當地警方稱會強化夜間巡邏防控，為該市夜間經濟發展保駕護航。