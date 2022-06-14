唐山打人｜飛踢惡人畫面廣傳　跆拳道館翻拍事件博宣傳　9人被捕

先前河北省唐山市某家燒烤店爆出「9人圍毆1女」事件，在微博引起一陣騷動。而此案還未平息，四川省射洪市又傳出有人在宵夜攤打人，影片曝光後不少網友也認為前半部情節根本是「唐山打人」翻版，不過整起事件在警方介入調查後，竟出現驚人反轉。



據內媒《封面新聞》指出，四川省射洪市12日凌晨某家燒烤店有一名身穿綠色上衣的男子，先是拍了一下隔壁桌一名黑衣女子的頭，接著竟作勢要打人，還好有好心民眾及時衝出，將綠衣男的友人飛踢，隨後再用迴旋踢把綠衣男踢倒。

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不過，整起事件看似是英雄救美，經過當地警方查證後居然出現意外反轉，警方指出，影片中的李姓與雷姓男子分別為射洪某跆拳道館股東及館長，當初為了宣傳跆拳道館，便拿唐山鬥毆事件借題發揮，號召鐘女、張女等7人在進行排演，最後再靠著剪輯手法，添加「再現唐山打人事件」、「續唐山事件後」等文字PO到網上。

從監視其畫面可看到，李男與雷男一群人先是圍坐在一起，而「主角」們則很認真地彩排，模擬如何餵招及擺拍，此外，就連商討武打動作時的聲音也都被監視器全程記錄下來。對此，警方表示，由於這群人行為涉嫌嚴重擾亂公共秩序，已對社會造成不良影響，目前已將相關人士抓捕歸案，案件正在進一步辦理中。

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