唐山打人｜成龍怒批圍觀男性無動於衷　官媒：別雞蛋裏挑骨頭

唐山日前發生男子在燒烤店騷擾女客人不成，竟痛毆對方，下手極度兇殘，引發社會大眾的強烈譴責，不少藝人也發文聲援，影壇大哥成龍也在6月11日晚間忍不住發聲，表示看完影片後氣到睡不着。結果大陸官媒6月12日批評網絡上有些發言「簡直不可理喻」。



綜合陸媒報道，隨着藝人的聲援，此暴力事件引發社會關注，成龍說：「工作人員給我看了視頻，我真的要氣死了，一晚上都睡不着，尤其痛心的是全程只有女孩子站出來幫助彼此，圍觀的男性全都無動於衷。」氣憤說：「這樣的事情怎麼可以發生在我們國家？聽說暴徒現在都被抓獲了，期待法律的嚴懲！」

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成龍表示，「過去很多年我的電影總在講這些話，向暴力說『不』，男人不可以打女人，一群人不可以欺負一個人，講多少遍都不多，因為不公平的事情一直都存在」。成龍直言：「我想說，看到恃強凌弱的惡行，有能力制止的話我們就一定要站出來，因為在這樣的時候，幫助他人就是幫助我們自己！」

但大陸《人民網》網絡評論部6月12日在官方微博發文，表示許多網民指責在場者沒有勸架、沒有制止、沒有報警，甚至指責受害者不夠順從，這些情況簡直不可理喻，「網暴無辜者，讓人難以接受。」抨擊這些人是雞蛋裏挑骨頭的「好事之徒」，奉勸別雞蛋裏挑骨頭，要有同理心，要將心比心，要設身處地地站在在場者的立場考慮問題。

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文章也表示，要明白，每個人的自身情況不同，在個人能力和接受範圍內，做力所能及的事，便可以了。請這些「好事之徒」捫心自問，換做是你們，能經得起吹毛求疵嗎？「不要做事後諸葛亮，不要輕易揮舞道德的大棒，不要傷了原本善良的心」。

編按：成龍12日晚上在微博表示，「這次的事件令全社會震驚，也令所有人開始思考。在這件事情上，也許觀點的衝突和碰撞在所難免，但所有的討論最終都要回歸最基本的價值觀和公序良俗。希望我們的法制可以嚴懲無良暴徒，可以為無辜受害者討回公道，可以表彰和保護見義勇為的英雄，可以維護所有公民的基本權益不被侵害。希望每一個中國人都可以安全的生活在陽光下」，似乎間接回應了官媒的言論。



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