唐山打人︱輿情鼎沸對立背後：「以強暴弱」何以成為性別戰爭？

撰文：張鈞凱
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唐山發生多名男子圍毆女性的事件，內地輿情持續延燒，多數人從受害者的經歷產生共感，莫不發出「令人髮指」且「感同身受」的憤怒評價。經過連日發酵，輿論場的鼎沸還進一步上升到性別的對立情緒，反而可能遮蔽了直面問題本質的空間。

誰是弱者？

回到事件本身，從施暴、受暴、圍觀三方角色來看，確實是沿着既有性別認知的界線所展開，從而引發了對於男性角色的質疑，認定包括袖手旁觀都是縱容對於女性身體暴力的看法。另一方面，還能看到一些聲音抱持的性別刻板印象，反而去指責受害女性「深夜未歸」、「不懂得保護自己」等等，這類「檢討受害者」的觀點，則又走上了另一個極端。其實兩者都延續了「男強女弱」的固有觀念，激化了男女對立的氛圍。

在思考的時候，不妨將事件男女角色互換，倘若受暴的是男性，而圍觀的是女性，對於其性質的討論，是不是又會產生另外一種不一樣的觀感和評論？日本著名的女性主義學者上野千鶴子曾經提出一個經典的論述，她說「女性主義絕不是弱者試圖變為強者的思想，而是追求弱者也能得到尊重的思想。」因此，我們更應該追問的是，在依法治國的原則之下，何以出現如此令人無法忍受的「以強凌弱」與「以強暴弱」的陰暗面。當然，相較於施暴的強者，弱者的內涵超越了身體、性別、年紀等生理表徵，可能是女性，可能是老人幼童，也有可能是男性。

故而如同北京清華大學法學院教授勞東燕所言，「就這個案件本身，我覺得不應該視為男女兩性之間的衝突。不只是女性權益受到侵犯，更是作為人的生命健康權利遭到侵害。兩性之間不平等現象是一個重大的社會問題，這個現實問題如何解決，很大程度上也要依靠男性的共情與支持，應當努力尋找最大程度的共識，而不是挑動兩性之間的對立。」

進一步探究其根本問題，則如武漢大學中國鄉村治理研究中心研究員呂德文所分析的，「這起暴力事件之所以惡劣，並不是性別暴力，而是施暴者在光天化日之下公開恃強凌弱──性別差異只是『強弱』的自然表現而已。類似案件中的施暴者，並不特別針對女性，而是針對所有的『弱者』（包括男性）。」「我們真正要關心的是，社會如何控制暴力。」

誰是弱者、誰是受害者，應該是涵納了所有受到非法暴力與不正當暴力的善良百姓。因此，當官方和官媒一面倒強調剷除黑惡勢力的同時，還應該要思索如何創建起一個可持續的社會安全網，真正地解決令人們耽驚受怕的恃強凌弱深層問題。性別既是其中一個需要考量進去的要素，但也遠遠不僅於此，才有可能做到人民「安居樂業」與「美好生活」的終極目標。

執法不能短視跟風

回到事件本身，不少人發出疑問，究竟是誰讓當地的黑惡勢力如此猖狂囂張、目無法紀？從河北省公安廳將案件指定管轄給廊坊市公安局廣陽分局偵查辦理，便可推測背後的水有多深。

與此同時，這個事件也令許多受害者勇於站出來實名舉報，包括蛋糕店老闆實名舉報唐山涉黑團伙，對之敲詐勒索、暴力打砸；還有唐山女子舉報遭涉黑團伙毆打併非法拘禁等等。可以看到地方執政者表現出堅決態度，連夜召開會議、迅速抓捕，還在6月12日大動作召開夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動動員部署大會，宣示要「進一步淨化社會治安環境，全力保障人民生命財產安全，切實提高人民群眾安全感、滿意度。」

放在現代化治理的視域下，及時回應社會民眾關切，已是必備且需要不斷優化的能力。然而也衍生出另一個層面的問題，亦即官方執政和警察執法，會否只跟着輿論風向來安排部署？靠着雷厲風行的舉措，只為平息某一次輿情風暴，那麼同樣的問題非但無法得到根治，反而陷入「短視跟風」式的惡性循環，走向了另外一種形式的窳政。這一點，從台灣民主發展的歷史過程中，看得特別清楚，「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，只會讓弊端叢生且反覆發作，人民對之無力又無奈。

從台灣的經驗來看，眼見近年來重大社會治安事件頻傳，蔡英文於2016年上台後就誓言要「強化社會安全網」，計劃五年內投入新台幣407億元，並增加接近一萬名社工等專業人力。可是類似的情況仍層不出窮，包括2021年台中富少持球棒痛毆男大生案、桃園超商店員因勸導顧客戴口罩卻遭刺死命案，以及屏東超商店員被痛毆且徒手挖眼等等，都令台灣社會震驚不已、餘悸猶存，接連發問「社會安全網破洞補去哪？」

以上脈絡說明了，提升人民安全感不能僅靠官方的口號，還涉及了執政者切實的決心與能力、法治制度的補強和執行、社會大眾認識的進步、顧及人性的現實，以及互助理念的深入人心等方方面面複雜的環節。大陸官方牽頭製作的電視劇《掃黑風暴》，在2021年創下收視佳績，觀眾無不為劇中掃黑除惡的大快人心而鼓掌叫好，但今（2022年）卻又在唐山打人案中看到了該劇的既視感，體現了這面社會安全網的編織工程之路道阻且長，也不僅僅是中國大陸一地的問題，而是各個地區都普遍面臨的問題。

2021年9月26日，台灣屏東一名有傷害前科的楊姓男子，疑因不滿被超商的女店員提醒戴口罩，直接闖入超商櫃台內，徒手要挖出她的雙眼，導致兩眼嚴重受傷可能失明。（視頻截圖）

冷眼旁觀或見義勇為？

最後，談一下在類似案中被千夫所指的冷眼旁觀者。2021年3月台灣曾發生一對怨偶激烈爭吵，兩名友人見狀上前當和事佬相勸，竟遭當事者開槍擊斃的悲劇。事實上，近年來台灣社會逐漸產生共識，在見義勇為、拔刀相助之前，要先尋求「自保」以及衡量自己的能力，這個觀念正在公民教育與家庭社會教育中推廣，無論性別、成年人或孩童，在面對車禍或爭執等糾紛時，既要避免「硬碰硬」，也要慎防「公親變事主」。

當眾人都聚焦於唐山燒烤店內未路見不平的男性客人時，從而忿忿不平又義憤填膺。可是只要將眼光跳開店內，便能看到事發當下，是在隔壁店鋪吃飯的一名男性顧客報的警；在120趕到之後，也有鄰近店家工作人員出來協助救護工作，難道都不算是見義勇為？憤怒或許讓人只看到冷血無情的黑暗面，但還是有未曾熄滅的温暖光線始終努力存在着。

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