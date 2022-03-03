兩會｜「雙減」落地教師壓力反增？　民進中央籲落實減負政策

內地去年起實施教育「雙減」政策，力求減輕學生在作業過重和校外培訓上的負擔。

在全國兩會召開前夕，不少代表委員卻反映在「雙減」政策落地後，教師的工作、責任、以至精神壓力都沒有減輕，甚至比以往更大。民進中央擬提交建議，關注「雙減」政策下的教師群體，減輕教師負擔，為教師提供有效激勵和保障。



民進中央指出，「雙減」政策落地後，教師工作責任大，節奏快，任務重，壓力大幅增加，不少一線教師的工作時間達10至11個小時以上，較「雙減」政策前明顯延長，教師普遍反映精神壓力較大，工作負擔繁重，教學科研時間被大幅壓縮，專業發展受到影響，也難以兼顧家庭。

民進中央建議，應採取綜合措施減輕教師負擔，切實為教師群體提供保障，包括積極吸納優秀人才加入教師隊伍，建立教師編制動態統籌機制，確保市域內各學校師資增減基本與生源增減同步；同時促進教師交流輪崗，解決師資配置不均衡問題。

上海市黃浦區盧灣二中心小學教師辦公室，有教師閱讀根據「雙減」政策及相關規定重新修訂的作業管理制度。（新華社）

為減輕教師負擔，民進中央建議系統調動各類社會資源參與課後託管服務，引進校外優質教育培訓資源參與，充分利用社會特別是社區的公益性資源，創新課後服務提供方式，可聘請部分退休教師及有一定專長的家長、社會專業人士和義工參與。

同時，學校可探索實施彈性上下班和補充休息制度，真正落實中小學教師減負政策，優化教學評比考核和督查、檢查安排；各校應定期對教師進行問卷調查、座談訪談，了解教師的意見和建議，讓教師的訴求和心聲得到有效反映，及時掌握教師心理狀況，做好心理疏導和減壓工作。針對個別家長的不當言行，相關部門和學校應切實維護教師合法權益。

民進中央建議，應為教師提供有效激勵與保障，各地需制定配套舉措，為學校開展課後服務提供充足的經費保障，學校根據教師參與課後服務的時間和表現，向其發放補償性和激勵性的加班補助。對課後服務工作表現突出的教師，可優先晉升職稱、評優評先，各校根據實際情況創新保障措施，解決教師的後顧之憂。