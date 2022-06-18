廣州女子地鐵遭陌生男偷拍　路人嗆「拍你是看得起你」惹怒網民

近日，一名女子在廣州地鐵內遭遇偷拍，惟理應被支援的她，卻遭到陌生路人的攻擊：「拍你是看得起你」、「怪不得你這樣的女人被打」，事件引發廣泛關注。



據《中國新聞周刊》報道，周四（16日），一名女子在廣州地鐵3號線車廂內發現遭陌生男子偷拍，遂上前呵斥並要求對方刪除偷拍照片。

但另一名男乘客卻在一旁煽風點火地說，「人家拍你是看得起你，覺得你漂亮，怪不得你這樣的女人被打。」疑似內涵近來轟動全國的唐山打人案。

其後，該女子下車後就事件向警方報案，當地警方表示已經進行處理。而上述路人做法亦引發網民不滿：

「判刑也是看得起你」。



「那個路人不會說話可以不說沒人當他啞的」。



「流氓還真會找理由！誰要你看得起啊！」。



「只是希望當地警方盡快將犯罪嫌疑人捉拿歸案」。



「估計偷拍只是第一步，查查這些偷拍後，用照片做什麼，或許才是他們的主業務！」。



另據《央視新聞》報道，針對在公共場合對陌生人進行拍攝的行為，有法律專家表示，「不論是否以營利為目的，只要未經過對方同意，都是違法行為」。未經對方同意拍攝屬違法行為即使沒有發布網絡，也已經侵犯了被拍攝者的生活安寧權以及隱私權。