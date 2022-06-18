產品被曝發霉、大小不一　新東方直播間擬自建供應鏈發展自營產品

內地教育培訓機構巨頭「新東方」憑藉旗下「東方甄選」直播間向直播帶貨轉型，結果在近日爆紅，股價大漲，直播間粉絲更已破千萬。《澎湃新聞》周五（17日）引述消息人士報道指，東方甄選正在嘗試自建供應鏈，未來將大力發展自營產品，目標是把東方甄選打造成一個品牌。惟值得一提的是，近日已有消費者反饋在直播間購買到質量不佳的產品。如何實現可持續發展，已然成為東方甄選迫在眉睫的問題。



多名業內人士確認，目前，東方甄選尚未建立起自身的供應鏈，主要負責引流，發貨和售後大部分由品牌方負責。上述消息人士則表示，東方甄選考慮自建供應鍊，主要是為了保證售後和產品質量，且其確實可以降低產品成本。

據早前報道，東方甄選的粉絲總量已突破千萬大關，從0到100萬粉絲，東方甄選只用了6個月，從100萬到1000萬，則更是只用了7天時間。同時，直播間的GMV也從百萬級躍升至千萬級，闖進帶貨榜第一名。中信建投預計，未來東方甄選抖音直播間的粉絲數可望達到2000萬人。對於如此好表現，新東方創始人俞敏洪也發文回應，表示這可能是一時的熱鬧，但其確實希望東方甄選能夠從此打開局面，為新東方的發展，開闢一條全新的道路。

然而，在爆紅的背後，直播間的專業能力和供應鏈水平正面臨大考。有消費者指出，其本月9日在直播間裡就陝西水蜜桃下單，可是4日後簽收時，桃子已經發霉，之後申請了直接退貨。也有網民在社交平台上反饋，指自己買了大號的桃子，收到的卻是小號，且已經軟了，不甜，士力架內面更灑了不知名黃色液體。

有消費者指簽收時，桃子已經發霉。（澎湃新聞）

易流科技董事副總裁、物流透明管理研究院執行院長黃濱表示，現時新東方採取的模式為品牌方發貨，這意味著主播以抽取佣金的形式做品牌方的「編外兼職銷售員」，直播平台參與選品、與品牌方談折扣，並不參與到製造過程、採購、售後等工作。他認為，倉儲、運輸對農產品本身品質的影響超過50%，即便前期選品選得不錯，若倉儲物流控制不好，到消費者手中的農產品品質便會大打折扣，除非是大品牌，已經有種植、倉儲、冷鍊等供應鏈體系將產品更快地流通到全國各地。

他又認為，在前期積累的影響力以及情懷感染下，大眾對東方甄選的期望值普遍比其他同規格的直播平台更高，而網絡直播經過近年的淘汰發展以後，終會回歸到專業性上，其中就包括背後的供應鏈能力。他預計，新東方可能不會滿足於只做編外的銷售渠道，將來有可能會發展出一個新形式的電商銷售模式。