國內NFT平台用《G風暴》劇照推廣活動　古天樂嚴正聲明：從未合作

內地NFT發售平台「鏈玩」，日前以古天樂的照片加以「反貪風暴5主演 古天樂」的描述，推廣「鏈玩數字藏品」活動及鏈玩App。

昨日（18日），古天樂轉發相關聲明維權，表示「鏈玩」在未獲授權或許可下，擅自對外宣示擁有《反貪風暴5：最終章》（港名《G風暴》）影視劇照的產品包裝，宣傳推廣等廣告物的正版授權，並以此作出相關推廣。

「鏈玩」回應稱，劇照有正版授權，但授權方未明確回覆，目前相關宣傳物料已下架。



昨日（18日），古天樂在微博轉發「東方影業出品公司」的嚴正聲明，內容大致為發現第三方公司在未獲得授權或許可的情況下，擅自對外宣示擁有《反貪風暴5：最終章》影視劇照的產品包裝，宣傳推廣等廣告物的正版授權，並以《反貪風暴5：最終章》的描述推廣鏈玩、鏈玩數字藏品。

聲明指，東方影業為《反貪風暴5：最終章》在全球的唯一版權擁有者，華策影業為該電影在內地發行的授權方，從未與鏈玩、杭州鏈街科技有限公司、安徽聯美文化創意有限公司合作，亦沒有授權鏈玩使用影視劇照作任何推廣。

6月16日，古天樂曾在微博發表聲明稱，自己從未與鏈玩合作，未授權鏈玩使用其肖像或名字，亦沒有參與任何鏈玩活動、產品或服務推廣，鏈玩數字藏品和鏈玩App的宣傳有致公眾混淆誤認之虞。

昨晚，鏈玩在微博發布公告稱，在取得安徽聯美文化創意有限公司授權下，使用了《反貪風暴5：最終章》的影視劇照。上述授權已與授權方簽訂合同並支付授權使用費，所有素材及文案均在發布前提交給授權方進行審核同意。

在活動期間，因古天樂經紀公司及該影視劇照的版權方發布聲明否認相關授權，公司已緊急聯繫授權方核實，但對方至今尚未有明確回應。為免事態進一步擴大，相關宣傳物料及宣傳文章等已下架，公司將繼續向授權方核實相關授權事實，並視調查結果作進一步處理。