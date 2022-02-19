廣州男花兩萬植髮仍禿照片還遭曝光　機構被判賠償兼需致歉

廣東廣州男子楊明（化名）早前花費兩萬元（人民幣．下同）植髮後仍感「頭禿」，遂狀告植髮機構，結果因無法鑑定「毛囊存活率」而敗訴。不過事情還沒完結，事後其還被植髮機構掛到網上，導致真實姓名和照片曝光，因而再次起訴，最終植髮機構被判侵犯肖像權。



事緣2019年11月20日，楊明在廣州倍生醫療植髮花費逾兩萬元行植髮手術，可忍受10小時的植髮痛苦後，楊明術後一年仍未看到顯著效果，「頭禿」問題依舊。根據合約，術後毛囊存活率獲承諾為95%，但楊明認為與實際情況有出入，經對話無果，決定於2020年10月將倍生植髮告上法庭，可是最後因沒有機構能鑑定毛囊存活率而敗訴。

事件經傳媒曝光後，倍生植髮機構於去年4月10日將楊明的真實個人信息及其就診時及手術後覆查的檔案照片公開於微博號和旗下員工微博、微信朋友圈等。當中，旗下員工的微博賬號發圖配文稱「術後十個月那麼明顯除非這位小哥哥心裡想的不只是要效果」等，微博賬號「倍生植髮」則公開楊明與倍生門診部的聊天記錄截圖、微博截圖等。

此外，在倍生植髮員工的微信號中，還發布可見楊明手術前後檔案照片的影片，並稱「大家要科學認識植髮手術，醫生是人不是神，若植髮後是如下效果，還認為是手術失敗了的話，則不適合植髮哦~也建議不要做」。

發現自己個人資料曝光後，楊明隨即對微博及微信朋友圈內容進行公證，並提起訴訟。最終，法院近日認定倍生門診部及其員工賬號發布楊明就醫檔案照片違反《倍生醫療植髮》協議，並侵害了楊明的隱私權、肖像權，判倍生門診部通過微博及微信賬號發布書面致歉聲明，發佈時間不少於30天；倍生醫療門診部需賠償楊明2萬元精神損害撫慰金及6600元財產損失。

目前，倍生醫療門診部已上訴。對於官司，楊明不滿表示，自己只是希望有倍生承諾的植髮效果，卻被諷刺要的不只是效果，而自己在已支出差不多1.5萬元，耗時10個月後才打贏官司，惟相關賠償金對植髮機構而言卻不痛不癢。