河北22歲男失蹤半年後被尋回遺體　家屬追究一同飲酒者責任

去年11月，河北邯鄲市22歲的李龍祥與朋友宋凱（化名）飲酒後，在距家5公里外的北石口村附近離奇失蹤，直至半年後，妻子劉夢莎才接獲警方通知，在一河道下游尋回丈夫的屍體。

劉夢莎認為丈夫死得不明不白，想為丈夫討回公道，並決定追究宋凱的責任。



《濟南時報》報道，去年11月18日，李龍祥在家與4位朋友飲酒至深夜11時，後與宋凱驅車離開至距家5.6公里外的北石口村宋凱家。閉路電視紀錄顯示，當晚約11時20分，二人抵達北石口村，短暫停留約3分鐘後，李龍祥便步行離開。

期間，李龍祥與劉夢莎曾通電話，並稱自己20分鐘就能到家。隨後，李的手機便關機一直未能接通。劉夢莎憶述，在丈夫手機關機後，自己曾多次致電宋凱，對方的手機也關機，直到凌晨約1時，宋凱用其兄長的電話回電稱「李龍祥早就走了，把他的手機也拿走了」。

劉夢莎發覺出事後，即時聯繫親戚朋友尋人，無果後決定報警。警方通過閉路電視紀錄，發現當晚午夜12時許，李龍祥曾現身永年區北石口村與永峰公路交口附近，之後便人間蒸發。

據了解，永峰公路是李龍祥回家的必經之路，夜晚行人稀少，經過的都是大型卡車貨車。除此之外，距離永峰公路500米外是長約3公里的北石口村段的洺河。

事發後，河北邯鄲市紅十字藍天救援隊和邯鄲曙光救援隊共同參與救援與搜尋。曾參與救援的隊員稱，他們共出動60餘人，攜帶聲吶搜尋兩天，進行了兩次排查，範圍涵蓋失蹤地點方圓3公里內的所有荒地和河道，並沒有任何發現。

半年間，劉夢莎一直在網絡平台上發布尋人啟事，又無數次到派出所詢問進展。今年2月，她偶然發現李龍祥的行程碼地址顯示在北京，「當時就懷疑他是不是有什麼事瞞著我所以離家出走了」。直至今年5月23日，劉夢莎接到警方通知稱，有釣魚客在洺河下游5公里處發現李龍祥的遺體。

劉夢莎表示，事發至今半年，與丈夫喝酒的宋凱並沒有聯繫過自己，甚至找到丈夫後，對方都沒有任何表態。她決定對宋凱提起訴訟，「從來沒有主動給我打過一個電話，甚至最後我都聯繫不上他了。別說道歉了，連句問候都沒有」。

河南豫龍律師事務所律師付建表示，共同喝酒行為人對置身在該特定危險行為中的對方，都應產生法定的注意義務，即包括提醒、勸告義務，及時通知義務乃至協助、照顧、幫助等最大限度的附隨義務。宋凱沒有合理預見自己的不作為行為可能對李龍祥造成損害，主觀上存有疏忽大意之過失，應負過失賠償責任。

同時，一起喝酒的人如果存在過錯，導致醉酒的人發生意外，也需要承擔相應的法律責任。在認定共同飲酒人是否有過錯時，需要考慮喝酒的人是否強迫性勸酒，或者明知對方不能喝酒而勸其喝酒，且未將醉酒者安全送達或者未進行合理照看，均可判定行為人一方存在過錯。