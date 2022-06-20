夏至6大禁忌及生財術：勿穿得「紅噹噹」　硬幣這樣放發財一整年

今年6月21日是二十四節氣中的「夏至」。



至於夏至當日，太陽將會幾乎直射北回歸線，造成那北半球白晝最長、黑夜最短的現象。

對此，清水孟國際塔羅小孟老師表示，事實上民間也有流傳著有關夏至的習俗與禁忌，如果沒有及時避免，恐怕將會遭到厄運纏身一整年。

一個圖輯看清小孟老師介紹的夏至6大禁忌及「硬幣生財術」（點圖放大閱讀）▼▼▼

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小孟老師指出，夏至的禁忌有6個，首先是禁止剃頭，民間傳說剃頭意味著衰運、壞事比較多，但從科學層面來說，夏日剃頭會造成頭暈、頭皮曬傷的症狀；第2點是避開到炎熱的地方，如無遮蔽物的操場或空地，容易引起身體不適；第3點是忌諱罵人，民間傳說夏至與人產生糾紛，招惹官非、與人結怨的機率比較高。

此外，小孟老師提到，第4點是避免忽冷忽熱的情況發生，否則將引起感冒；第5點是避免喝太多冰水或冰品，夏日太熱的天氣難免會讓人想吃冰，但吃太多恐怕會導致頭暈，嚴重的話還會耳鳴；第6點是禁止穿紅通通的衣服，因紅色是較為亮眼的顏色，如果炎熱的天氣搭配紅色，將容易讓人感到煩躁，還會招惹別人的怒火。

至於開運的方法，小孟老師補充，因夏至當日太陽最大，所以民眾可藉由太陽的力量把運氣「旺起來」，民眾可先準備95元的硬幣（寓意九五至尊），並在中午的11時至下午1時之間，把硬幣放進碗裡再放到有陽光的地方。他接著說明，把硬幣放在陽光底下吸收10分鐘左右即可，並且隨身攜帶9天後再存進銀行裡，這樣就能夠提升一整年的財運了。

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