不層層加碼的動態清零？合肥市的勇氣和人性化是防疫的一股清流

5月13日，一座有着「最牛（厲害）風投（風險投資）城市」的標籤但在公共輿論場的存在感並不那麼突出的安徽省省會城市合肥，突然博得一片掌聲，被不少網民譽為文明城市該有的樣子。



事情的緣由是5月12日合肥召開第50次市疫防工作視頻會商會，其中有兩點關於防疫的新表述堪為一股清流。第一，儘管「近日來（返）肥人員和車輛明顯增多」，防疫「形勢依然複雜嚴峻」，但「不管是『來的客人』，還是『返的家人』，合肥都誠摯歡迎，絕不拒之門外」，「希望來自中高風險和其他疫情發生地人員，無論是否提前報備，都可隨時光明正大地來」。

第二，「要力戒層層加碼」，「層層加碼看似履職盡責，實則是懶政怠政」，「各縣（市、區）、開發區出台疫防政策，需經市指揮部審查把關，既審查合法性，也審查合理性，堅決防止地方『土政策』毀了全市『一盤棋』，引發次生問題」，「有個別民辦寄宿制學校為防疫『自求平安』，僅讓寄宿生每兩周出校門一次，此舉明顯不妥，已立即責成糾正」。

合肥志願者有序地發送物資。（微信公眾號＠獨行的犀牛）

這兩點表述在近年來不少地區防疫層層加碼、一刀切，動輒出現「惡意返鄉」、「惡意探親」之類讓人大跌眼鏡的說法，時而給民眾帶來不必要困擾的背景下顯得難能可貴。《環球時報》前總編輯胡錫進對合肥防疫點評道：「合肥的新規振聾發聵。老胡作為一名老黨員、老媒體人，要向合肥市委市政府的擔當精神致以敬意。中國要堅決把動態清零貫徹下去，探索動態的安全性是關鍵項。合肥一定要把新規執行好執行穩了，做到行穩致遠。你們新規運行的成功與否將會產生深刻影響。」

疫情防控很重要，人們的正常生活和經濟社會發展同樣很重要。一個地區，一座城市，不能說只要能夠防住疫情別的什麼都不管不顧，而是應該努力在防疫和保障人們正常生活、經濟社會發展之間尋求最佳的動態平衡。

畢竟，一個地區或一座城市的運作不是只有疫情一件事。但遺憾的是，近年來每當中國內地疫情有所反覆，不少地區或城市的防疫工作容易簡單地一刀切和層層加碼，給民眾正常生活帶來不便，妨礙經濟社會發展，造成許多次生問題。

合肥居委會慶祝五一勞動節。（微信公眾號＠獨行的犀牛）

在這種情況下，縱使最終防疫成功了，但也是有缺憾的，會讓防疫成績蒙上一層本來有可能消除的陰影。尤其是在疫情已經持續兩年半，民眾的耐心正在消退，經濟社會的衝擊日益顯現，而新冠病毒的毒性又發生明顯變化，許多國家和地區都漸漸回歸正常生活的情勢下，中國內地亟需不斷優化防疫措施，探索出一條既不用像海外許多國家和地區那樣造成大量民眾染疫身亡，又能保障人民正常生活，讓一切有序回歸常態的路徑。

某種程度上說，上海在今次封城之前的「陶瓷店裏抓老鼠」的精準防疫，便是了不起的嘗試。儘管後來由於感染病例持續增加，上海轉入封城模式，出現太多需要反思的問題，但不能由此簡單否定早前上海「陶瓷店裏抓老鼠」的努力和積極嘗試。

目前合肥市的防疫新表態同樣屬於一種比較人性化、有温度的精準防疫。據網絡上的說法，合肥的防疫不單停留於口頭表述，在具體實踐層面，同樣有不少可圈可點之處。

比如，合肥對重要公路實行閉環管理，「所有來自中高風險地區通過高速和國省幹線公路到合肥的貨運車輛駕乘人員，在接受抗原檢測和核酸採樣後，由相關企業『點對點』將貨運車輛引導至目的地，貨物裝卸完成後，由相關企業引導至道口離肥」，「截至目前，合肥市範圍內9條高速、36條國省幹線公路全部有序通行」。

上海孕婦透過合肥市廬江縣開闢閉環的綠色通道順利生產。（微信公眾號＠獨行的犀牛）

再如，4月11日，一位在上海工作和生活的孕婦快要臨產，但由於疫情原因，原先預定的醫院無法入住，後經過合肥市廬江縣開闢閉環的綠色通道，小孩順利出生，父母給孩子取名「鮑廬恩」（廬州是合肥的古稱），以示謝意。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏醫生說過，凡是持久的，必是温和的與可持續的。一種防疫政策若想持久有效，經得起實踐和人心的檢驗，就必須換位思考，多設身處地、將心比心地想想民眾的正常工作和生活，讓防疫更加快速精準、温暖和人性化。這也是今次合肥市的防疫新表述能引來那麼多稱讚的原因。

由衷地希望合肥市的防疫新規能落到實處，獲得良好的成效，希望有更多地方在制定防疫措施時能多一些温度和人性化，勿以善小而不為，一起匯聚成中國防疫的底色。